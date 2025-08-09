Indignación por el "destrozo ambiental" de las obras para proteger Benasque de inundaciones

Las obras de canalización y dragado del río Ésera en Benasque, cuya finalidad es mitigar los daños y la vulnerabilidad del casco histórico en los episodios de inundación, están produciendo "una fuerte degradación de su estado ecológico" que han motivado esta misma semana a la solicitud de paralización inmediata de los trabajos por parte de los colectivos ecologistas.

Según detalla un informe firmado por el profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, Diego García de Jalón, "durante las obras se ha realizado un dragado de todo el cauce y creado un canal estrecho que deriva todo el caudal del río siguiendo la máxima pendiente", algo que ha supuesto "la destrucción de la estabilidad morfológica del lecho y la de todos los hábitats asociados, y por consiguiente la eliminación de todas las especies acuáticas que habitaban el tramo fluvial". Por estas razones piden que se paralicen de inmediato las obras "al menos hasta que un técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) acuda al lugar a comprobar y controlar que la obra se ajusta al proyecto y a la autorización correspondiente", obligando en su caso a la empresa y promotores "a resarcir al río de los graves daños causados hasta la fecha".

Las obras, pensadas para evitar riesgos de inundaciones ante la futura puesta en marcha del telecabina de Benasque, también contestado por los colectivos ecologistas, incumplen condiciones marcadas por la CHE como puedan ser el evitar la entrada de maquinaria al cauce, la prohibición de abrir nuevos accesos o la obligación de respetar "al máximo" la vegetación natural presente en la zona y minimizar los daños sobre esta. Además, denuncian que tampoco se están cumpliendo los plazos marcados, pues solo quedan tres meses para su vencimiento cuando los trabajos realmente acaban de empezar.

"La vegetación ha sido eliminada de raíz", alerta el informe firmado por el también socio de la fundación Nueva Cultura del Agua y del Centro ibérico de Restauración Fluvial, al tiempo que resalta que la supuesta finalidad de este proyecto (reducción de la vulnerabilidad frente a las inundaciones del casco histórico de Benasque) no se conseguirá con estas obras y predice que "aumentarán los riesgos de incisión del lecho y con ello la potencial inestabilidad de los muros y puentes actuales".

Daños ambientales en la zona donde se levantará el telecabina de Benasque. / Ecologistas en Acción

Desde Ecologistas en Acción también han denunciado en numerosas ocasiones lo "inadecuado" del proyecto de reducción de riadas en el Ésera y buscan que las instituciones europeas retiren la financiación al futuro telecabina debido al daño medioambiental que ya se ha producido en la ladera.

La instalación, cuya puesta en marcha está prevista para el comienzo de la temporada 2026-2027, tendrá un trazado de 1.990 metros de longitud con un desnivel del 20%.

"El haber comprobado y demostrado que la actuación del Instituto Aragonés del Agua no responde a un objetivo hidrológico, y que desnaturaliza el río Ésera a su paso por Benasque solo con el fin de favorecer una obra municipal que se pretende sea explotada por Aramón, nos llena de asombro e indignación", lamenta García.