La Lotería Nacional deja un primer premio en Zaragoza: aquí se ha vendido

Nunca sabes cuando la fortuna te puede sonreír ya sea en pleno verano cuando juegas tu habitual Lotería Nacional de cada viernes o cuando llevas más de diez números del Sorteo Extraordinario de Navidad. La suerte ha hecho parada en Zaragoza en el sorteo de la Lotería Nacional de este viernes 9 de agosto tal como sucedió hace menos de un mes.

Un punto de venta de Zaragoza ha repartido parte del primer premio que también ha caído en otras ciudades de España como Barcelona o Pamplona. El primer premio ha correspondido al 73.922, con 600.000 euros al número.

En la capital aragonesa, la fortuna se ha vendido en la Administración de Loterías 77 en la calle León XIII, esquina con la calle Pedro María Ric en el centro de Zaragoza. El segundo premio ha sido para el 89.522, con 120.000 euros al número, distribuido en Benferri, Manresa, San Fernando, Treceño, Lepe, Fuengirola, Las Lagunas, Málaga, Cartagena, Cambrils y Valladolid.