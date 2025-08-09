Así fue el día grande de Miguel Ángel Revilla en el pueblo más feliz de España: "Cómo he disfrutado"

Miguel Ángel Revilla vivió este viernes su día grande en Aragón. El expresidente de Cantabria, y una de las personalidades políticas más conocidas en todo el panorama nacional, recibió el Premio Trevillano y la Medalla de Oro de Villafeliche, el pueblo más feliz de España, situado en la provincia de Zaragoza.

Revilla vivió una jornada inolvidable en esta pequeña localidad de la Comarca de Calatayud que en su día fue un referente armamentístico debido a sus molinos de pólvora. Con su cercanía habitual, el cántabro ha ido compartiendo en sus redes sociales su visita a Villafeliche, que le recibió con 40 grados inmersa en la tercera ola de calor del verano.

"La medalla que me dan esta tarde la voy a sudar", escribió en Instagram el expresidente de Cantabria junto a una foto de un cartel en la carretera que te desvía hacia Villafeliche.

El Premio Trevillano y la Medalla de Oro de Villafeliche se entregaban hasta hace unos años a diferentes personas en el ámbito cultural, social, musical o deportivo, pero tras la pandemia se decidió darles mayor relevancia y premiar a grandes personalidades como Fernando Simón, Gervasio Sánchez o Vicente del Bosque. "Un honor ser el relevo de una gran persona, Vicente del Bosque", agradeció Revilla a coger el relevo del seleccionador que dio a España el primer Mundial de su historia.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Villafeliche ha concedido el Premio Trevillano de Honor 2025 al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en reconocimiento a su trayectoria y a los valores que representa, como el esfuerzo, el trabajo, la fe, el respeto o la constancia. Estos principios, que guiaron durante siglos a los antiguos polvoreros, alfareros, agricultores y pastores de la zona, son precisamente los que inspiran cada año estos galardones.

Así fue la tarde de Revilla

La tarde en Villafeliche fue de lo más movida para Miguel Ángel Revilla que tuvo tiempo para firmar a los vecinos del pueblo y curiosos los ejemplares de su último libro. Después, el cántabro recibió su premio en la Iglesia de San Miguel de Villafeliche y disfrutó de un concierto a cargo del cantante Nacho del Río y la banda musical de Ateca.

Tras el espectáculo en el templo, Revilla también tuvo tiempo de disfrutar de la gastronomía aragonesa en uno de los bares más conocidos de la zona como es el Bar Tato, situado a pocos metros de la iglesia. Allí, el cántabro se dio un baño de masas con los vecinos del pueblo que le pidieron fotografías en numerosas ocasiones.

Hoy he tenido el honor de recibir el Premio Trevillano y la Medalla de Oro de Villafeliche. Cómo / Miguel Ángel Revilla

Para terminar una jornada inolvidable para Villafeliche, Revilla también decidió darse un paseo por la zona para poder contemplar el pueblo desde una panorámica impresionante. Y es que este pequeño pueblo de Zaragoza cuenta con precioso castillo que domina la población desde las alturas y está iluminado por la noche.