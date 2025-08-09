Octavio López (PP) pide perdón por la polémica sobre Sánchez en San Lorenzo: "Mi talante está en las antípodas de lo que puede desprenderse de las imágenes"

El consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, el popular Octavio López, se ha disculpado este sábado por la tarde del comentario "Déjales, que están contra Pedro Sánchez", captado por cámaras de televisión en el chupinazo de inicio de las fiestas de San Lorenzo, en Huesca. El representante de la DGA asegura en un comunicado facilitado a los medios de comunicación que su talante "está en las antípodas de lo que puede desprenderse de las imágenes".

Antes del chupinazo, cientos de oscenses coreaban "Pedro Sánchez, hijo de puta" en la plaza de la Catedral. Ante eso, López animó a Nuria Mur, concejala de Turismo, a que dejase a la gente cantar antes de continuar con su discurso inaugural. La polémica no tardó en desatarse, con rápidas reacciones por parte del PSOE a través de las redes sociales.

"Pedir disculpas a quien se haya podido sentir ofendido por la intervención que recoge la grabación de la cámara de televisión, al tiempo que destacar que no ha estado en ningún momento en mi ánimo alentar la confrontación o la descalificación", comienza el consejero de Fomento en su comunicado, en el que asegura que su mensaje hacia la concejala de Fiestas era para "hacerle ver que no se le escuchaba en la calle y que la algarabía y la multitud hacían inaudibles sus palabras".

El político del PP defiende este argumento porque queda "acreditado por los gestos que la alcaldesa de Huesca hace en la misma secuencia desde el balcón, pidiendo con sus brazos que se aplaque el griterío para poder seguir con el pregón".

Octavio López completa su escrito con un tercer argumento, en el que hace referencia a su "dilatada trayectoria pública" y en el que esgrime que es "conocido por todos los actores políticos que mi talante está en las antípodas de lo que puede desprenderse de dichas imágenes". "Me he mostrado siempre partidario del respeto, el diálogo y el acuerdo, eludiendo cualquier tentación de confrontación y más aún de descalificación", insiste López, que ha asegurado que "jamás" ha incurrido en "desconsideración, ni política ni personal, hacia ningún compañero o adversario político". "Ese va a seguir siendo siempre el criterio que guíe mi actuación, por lo que reitero las disculpas a quien se haya sentido molesto u ofendido en esta ocasión", completa el popular.