Pillada a un consejero del PP durante el pregón de San Lorenzo: "Déjales, que están contra Pedro Sánchez"

Polémica en el inicio de las fiestas de San Lorenzo. El chupinazo que da inicio a la semana grande de Huesca se ha visto empañado por los cánticos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" que decenas de oscenses han lanzado frente al ayuntamiento. Un eco que ha llegado hasta el balcón de la casa consistorial, con los micrófonos captando comentarios al respecto.

El consejero de Fomento, Octavio López, representante del Gobierno de Aragón en el comienzo de las fiestas de Huesca, ha pedido a la concejala de Turismo, Nuria Mur, que esperase a continuar con su discurso. Pero haciendo alusión, entre risas, a los cánticos de los miles de oscenses presentes en la plaza. "Déjales, déjales que están contra Pedro Sánchez", le comenta López, con imágenes y sonidos captados por el directo de Aragón TV.

Algo más nerviosa se ha mostrado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna. "Espera, espera, espérate", comenta la regidora de la capital oscense a Mur, para después lanzar gestos de calma hacia los laurentinos deseosos de escuchar el chupinazo. "Es que no se te oye", explica Orduna a Mur, para que no continuara con su discurso.

La responsable de Fiestas ha seguido, unos segundos después, con la lectura de su texto previo al lanzamiento del cohete que marca una semana de fiesta en Huesca.

Reacciones desde el PSOE

El acto no ha pasado desapercibido en redes sociales y varios representantes socialistas, todos de la provincia de Huesca, han rechazado las palabras de López captadas por Aragón TV. Por ejemplo, Iván Carpi, portavoz de Sanidad en las Cortes, que ha destacado que "este es el nivel de los dirigentes del PP en Aragón". El diputado autonómico se ha preguntado "¿qué se puede esperar de ellos más allá de sectarismo y ranciedad?".

El mismo término ha utilizado Lorena Canales, también representante autonómica del PSOE. "Este es el nivel del PP de Aragón y la alcaldesa de Huesca Lorena Orduna. Menudo NIVELAZO", ha escrito en redes sociales, antes de culpar a los populares de la tensión política: "Luego buscan culpables de la agitación... ahí la tenéis".

"Cada dia se destapa más su sectarismo y su falta de respeto, les vale todo", ha criticado Álvaro Burrell. De ironía ha tirado María Rodrigo, portavoz de Educación del PSOE en el Parlamento autonómico: "Elegancia de la alcaldesa de Huesca... sí, señora...".