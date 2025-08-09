En primera línea con las personas sin hogar: "Muchas veces no quieren ni un bocadillo, solo hablar"

Martes o jueves, siempre uno de los dos días, Sara se carga de bolsas repletas de bocadillos, agua y fruta, y pone rumbo al barrio de la Magdalena de Zaragoza. Lo hace siempre acompañada de al menos una persona más y después de haber preparado la comida a repartir junto a otros voluntarios de Bokatas, una organización que se divide en ocho rutas por la capital aragonesa y que acompaña a personas sin hogar. La suya es la número 5, aunque en ocasiones se mezcla con la 1 y que pasa por uno de los puntos en los que, en estos momentos, más gente hay en situación de calle: entre el Centro de Historias y el parque Bruil.

"Nuestro recorrido va hacia paseo Echegaray y por ahí hay tres zonas en las que repartimos: donde hubo un incendio en un bloque de pisos esta semana (calle Taboada), un bar cercano que está abandonado y en el edificio El Trovador, que ahí es donde vemos a la mayor parte de la gente", explica Sara. En las primeras paradas que hacen visitan, según sus cálculos aproximados, a cerca de 25 personas. En la última hay 75 más.

"Es una barbaridad. Yo llevo (en Bokatas) desde noviembre y casi se ha duplicado el número de gente a la que vemos", comparte Sara, que pone ejemplos concretos: "Esta semana íbamos con cien bocadillos y hubo catorce personas a las que no les pudimos dar más que medio plátano o que tuvieron que compartir bocata con otro". La situación preocupa y la asociación, que se financia de forma privada, se plantea empezar a partir las barras de pan en tres partes en lugar de por la mitad para poder hacer más bocadillos y llegar a más gente.

Porque la de Sara no es la única ruta de Bokatas en la que no dan abasto. Sara explica que, si la número 1 no hace su recorrido por falta de voluntarios, son los de la 5 los que se acercan al entorno del Albergue municipal. Según el último recuento de Cruz Roja, elaborado a principios de julio, allí se concentran más de 65 personas sin hogar. "El martes faltaron 30 bocadillos para dar allí", detalla Sara, que recuerda ese mismo día se les había desalojado de la plaza del Centro de Historias sin previo aviso.

Sara expresa que en las rutas "hay cosas buenas y malas", y normalmente priman las primeras sobre las segundas. "La gente se emociona cuando la vas a ver y los casos conflictivos son puntuales. Este martes vimos a un señor que había consumido sustancias estupefacientes y se nos encaró, nos tiró el bocata... Fueron las propias personas sin hogar que estaban allí las que trataron de calmarlo, las que nos ayudaron", comparte. Por eso, insiste en que hay que escucharles porque "al final pagan justos por pecadores".

Y lo afirma desde la experiencia de quien cada semana se acerca a conocer una realidad que en Zaragoza afecta a cada vez más personas. Por eso, y con el fin de poder escucharlos a todos, también tratan de ser más los voluntarios que van a los puntos en los que se concentran más personas. "Algunos no quieren ni el bocata, solo hablar. Hay gente que te pide que les hables en español, aunque yo por ejemplo sé francés como ellos, porque quieren aprender el idioma", comparte. "Según el día, la gente tiene más o menos ánimos. A veces nos están esperando para contarnos cosas y a nosotros no nos da tiempo ni a hablar con todos ni a repartirles a todos, y eso es un fastidio", expresa. Porque, como recuerda, nadie elige vivir en la calle.

