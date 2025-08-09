Pueblos renacidos en el Pirineo: "Me hubiera gustado conocer a las abuelas que vivían aquí"

Morillo de Sampietro quedó abandonado en el año 2.000 cuando los últimos vecinos nacidos en la localidad abandonaron la dureza de sus paisajes. Y aunque su vieja población nunca ha perdido la vinculación con la aldea, el bosque y la lluvia amarilla de hojas secas y maleza comenzaban a devorar sus calles tras más de una década de abandono. Ese fue el momento en el que Sara Rosado y su pareja decidieron instalarse de nuevo para asentar en 2014 su proyecto vital en el corazón del Sobrarbe.

La decisión de mudarse a un pueblo abandonado llegó gracias a la propuesta de uno de los antiguos propietarios y con un modelo basado en la autogestión comenzaron la recuperación apostando por un rebaño de ovejas y sembrando un proyecto de quesería, Siricueta, que nació gracias al impulso de un micromecenazgo. "No estamos haciendo nada raro, nos dedicamos a lo que se ha hecho toda la vida en el medio rural", cuenta Rosado.

Las trayectorias vitales de los nuevos vecinos de Morillo siempre han estado encaminadas al pastoreo. Rosado, nacida en Gijón, conoció los rudimentos del oficio en Francia. Su pareja, originaria de Fonz ya tenía tradición familiar agrícola. También han vivido en Guaso hasta que surgió la oportunidad de instalarse en Morillo.

"Me hubiera gustado conocer a las últimas abuelas que vivían aquí", señala, ya que el camino hasta la autogestión y el manejo del ganado ha sido complicado, pues existe una cadena de transmisión del conocimiento que se ha perdido. Con todo, se muestran muy satisfechos con lo logrado, así como con la aceptación y la buena valoración que tienen sus quesos. "Realmente hacemos un trabajo como ha sido siempre, pero con más comodidades", bromea.

La reversión de los pueblos pirenaicos tras décadas de abandono tuvo su pico en los años ochenta, cuando más de una treintena de núcleos recuperaron habitantes con diferentes fórmulas de gestión. Ese fenómeno se detuvo con el cambio de siglo y en este tiempo solo en Ascaso, Solanilla (en La Fueva), Morillo de Sampietro, Muro de Bellós, Bastarás, San Martín de la Solana, Yeba otro Solanilla, en este caso dependiente de Sabiñánigo, han visto actividad en sus calles durante todos los días del año. "Aquí vivimos solamente dos personas, pero en semanas como esta podemos estar más de una veintena, pues hay mucha gente le tiene cariño a este lugar", señala Rosado.

Este fin de semana, con motivo de San Lorenzo, harán una pequeña celebración festiva. En otras ocasiones han aprovechado para estrechar la convivencia y realizar algún trabajo de mantenimento. "Vemos que en este momento existe una tendencia de vuelta al medio rural, pero no existe una vuelta al sector primario, no vemos a los más jóvenes interesados en labrar o en trabajar con los animales", precisa.

Con una cabaña de ochenta cabezas, Rosado pastorea puntualmente todos los días. En Morillo tienen internet para poder atender los pedidos de la quesería y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Boltaña, han podido apostar por el emprendimiento. Además, dan las gracias a la comunidad local y a las personas que han apoyado el proyecto de cofinanciación colectiva, muchas ellas del Sobrarbe. "Es aluciante que tanta gente vea cosas hermosas en esta iniciativa", celebra. La montaña y el paisaje enganchan.