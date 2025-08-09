La tercera ola de calor del verano no da tregua ni en el Pirineo: Torla marca la máxima de Aragón con más de 41 grados

Nadie en Aragón se está librando de la tercera ola de calor del verano. Habitualmente, el Pirineo y las sierras de Teruel tienen unas temperaturas mucho más agradables que en la Hoya de Huesca o la Ribera del Ebro, pero parece ser que esa situación es agua pasada. Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han dictado sentencia y el lugar donde se registró la temperatura más alta este viernes fue en Torla-Ordesa con más de 41 grados.

El Pirineo se convierte todos los veranos en un refugio climático, que cada vez lo es menos. Aunque las noches siguen siendo frescas, las temperaturas máximas están comenzando a superar los 40 grados con cada vez más frecuencia. Por ejemplo, en Torla-Ordesa, una estación meteorológica situada a más de 1.000 metros de altitud, se registraron 41,3 grados a las 14.40 horas de este viernes 8 de agosto.

Este precioso paraje en el corazón del Pirineo superó por poco a Alhama de Aragón (41 grados), Quinto (40,5), La Almunia de Doña Godina (40,2) y Sabiñánigo (40,1). El calor está haciendo mella en Torla-Ordesa donde ya casi se habían superado los 40 grados el jueves (39,8) y el martes (39). Por otro lado, las mínimas han ido subiendo a lo largo de la semana y se han pasado de los 11 grados del pasado sábado a superar los 18 durante la pasada madrugada.

Los 41,3 grados de Torla-Ordesa del viernes no pasarán a la historia por poco ya que la máxima absoluta fue de 42.2°C el día 22 de agosto de 2023. Unos 42 grados que también se alcanzaron en julio de 2022.

Cuándo acabará la ola de calor

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prolongó este viernes la duración de la ola de calor hasta el próximo jueves 14 de agosto, previa al puente de la Virgen de la Asunción. Mientras lo peor en el Pirineo ya podría haber pasado, la Ribera del Ebro se prepara para el pico de la tercera ola de calor del verano que llegará el lunes a Zaragoza donde se podrá registrar la primera noche ecuatorial de 2025.

La previsión de la AEMET es que los termómetros no bajen de los 26 grados en la capital aragonesa mientras que las máximas alcancen los 42, una cifra inédita todavía durante este verano. Las temperaturas se mantendrán por encima de los 40 grados hasta el miércoles cuando parece que llegará un leve respiro en cuanto a máximas ya que las mínimas seguirán por encima de los 23 grados.