Adiós a una cita histórica: Feria de Zaragoza descarta participar en el Pilar 80 años después

La Feria de Zaragoza ha confirmado que no continuará la celebración de la Feria General durante las Fiestas del Pilar, una decisión que responde "a una visión de futuro que busca evolucionar hacia un modelo ferial más dinámico, innovador y conectado con la realidad actual".

"Estamos desarrollando nuevos formatos y eventos más especializados, que den respuesta a los intereses del público de hoy y anticipen los retos de mañana", explica la institución en una nota de prensa. Se despide así de una cita histórica, después de más de ocho décadas de participación en las Fiestas del Pilar, uno de los eventos más consolidados también del calendario ferial.

Ya el pasado mes de abril, la institución confirmaba que tomaría una decisión "en unas semanas" sobre la continuidad o no de un certamen que ha acompañado a los zaragozanos en los últimos 80 años. La cita no aparecía en el calendario de ferias que suele colgar Feria de Zaragoza en su página web y acumulaba varias ediciones perdiendo asistentes. La afluencia de público había caído de forma notable. En la última edición, la de 2024, contó 68.792 visitantes, una tercera parte de los que recibía diez años atrás, cuando superaba los 200.000.

Desde la institución destacan que siguen trabajando para adaptarse a los cambios y retos de «presente y de futuro» y que su apuesta pasa por "seguir siendo un motor de desarrollo e innovación, ofreciendo eventos que aporten valor y crecimiento, tanto a las empresas como a la sociedad".

En ese sentido, fuentes de Feria de Zaragoza indican que está reforzando su posicionamiento estratégico con un enfoque "más especializado, profesional y adaptado a las nuevas necesidades del mercado". "Apostamos por certámenes de alto valor añadido, por la diversificación de contenidos y por la creación de nuevos formatos que conecten con los intereses de hoy en día", añaden. La Feria señala que ese proceso de evolución y transformación implica la "redefinición de su calendario de actividades" y por ello ha decidido no continuar con la celebración de Feria General, "un evento que ha acompañado a varias generaciones y que ha sido parte del alma de Feria de Zaragoza durante muchos años", reconocen.

Ante esta decisión, la institución agradece a expositores, visitantes y colaboradores "su confianza y su papel esencial en su trayectoria" y asegura que seguirá "viviendo y celebrando con entusiasmo las Fiestas del Pilar, una cita emblemática para toda la ciudadanía". "El compromiso de Feria de Zaragoza con nuestra ciudad, su gente y sus tradiciones permanece más vivo que nunca", concluye el comunicado de la entidad.

Desde el PSOE de Zaragoza, su secretaria general, Teresa Ladrero, ha pedido al Gobierno de Aragón su implicación para recuperar esta feria en próximas ediciones.