El calor aprieta en Aragón y las temperaturas superan los 40 grados por cuarto día consecutivo

No hay descanso. Aragón encadena ya cuatro días con los termómetros a más de 40 grados en algunos puntos de la comunidad y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada la alerta naranja en el Pirineo por calor. De hecho, según los datos de la Aemet, actualizados a las 18.00 horas, ha sido precisamente en el Alto Aragón donde se han registrado las temperaturas más altas del territorio este domingo, con casi 43 grados en Torla-Ordesa (42,9). Se sitúa así entre las seis máximas de España. Las previsiones apuntan a que la ola de calor también será la protagonista este lunes y hasta el miércoles.

Además de Torla, en al menos otras cuatro estaciones meteorológicas de Aragón se han superado los 40 grados, según los datos de la Aemet actualizados a las 18.00 horas. En el caso de Fraga, en el Bajo Cinca, se han alcanzado los 41 grados y, en Quinto (Zaragoza), la máxima ha sido de 40, 9. El calor sofocante también ha ahogado a los pueblos oscenses de Ballobar y Sabiñánigo, donde se han alcanzado los 40,8 y los 40,3 grados respectivamente.

Ante esta situación de calor extremo, la dirección general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha activado este domingo el nivel de alerta rojo por incendios forestales en 19 zonas de meteoalerta, que abarcan toda la comunidad a excepción de las zonas más altas del Pirineo, las comarcas turolenses de la Sierra de Albarracín y Gúdar-Javalambre y parte del Maestrazgo. Todas ellas están en nivel naranja. La dirección general de Gestión Forestal de la DGA alerta de que se pueden esperar incendios de superficie de intensidad media-alta y apuntan que, en la mayor parte de Aragón, el principal factor de propagación será el viento y la topografía.

Con el nivel rojo de alerta se establecen prohibiciones como encender fuego en espacios abiertos. Además, se suspende de forma temporal cualquier autorización otorgada para uso de fuego, quemas y utilizaciones culturales y para encender fuego en zonas recreativas, en áreas de descanso de la red de carreteras y en zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello).

Tampoco está permitida la introducción y el uso de material pirotécnico en entornos forestales ni arrojar o abandonar objetos en combustión. Asimismo, se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos queda prohibido utilizar equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas, con excepción, exclusivamente en este nivel de alerta, de los siguientes casos: el uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas; las labores de cosecha y el empacado de cereal.

El calor no aflojará: alerta naranja para este lunes

Y el calor no tiene en sus planes aflojar, al menos, en los dos próximos días. La previsión de la dirección general de Gestión Forestal es mantener activado el nivel de alerta rojo por incendios forestales en la gran mayoría de Aragón durante el las jornadas del lunes y el martes.

Por su parte, la Aemet ya ha activado también la alerta naranja para este lunes en la mayor parte de la comunidad, ya que se prevé que las temperaturas vuelvan a ser abrasadoras y se alcancen los 42 grados en el sur de la provincia de Huesca y en la Ribera del Ebro. El calor también golpeará el Bajo Aragón de Teruel, las Cinco Villas y la Ibérica zaragozana.

Además, está activado el aviso amarillo este lunes en las comarcas turolenses de Gúdar y Maestrazgo y Albarracín y Jiloca por el calor. En el Pirineo también se establece este nivel de alerta pero, en este caso, por lluvias y tormentas, ya que se prevén acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado, posible granizo y rachas muy fuertes de viento.

Según los datos de la Aemet, las temperaturas mínimas establecidas este lunes son de 25 grados en Huesca, 26 en Zaragoza y 17 en Teruel, mientras que las máximas alcanzan los 39, 42 y 38 grados respectivamente. El calor volverá a atacar con fuerza en Aragón el martes, cuando la capital oscense oscilará entre los 26 y los 39 grados, la aragonesa entre los 25 y los 40 y, la turolense, entre los 19 y los 36. La ola de calor continuará hasta el miércoles.