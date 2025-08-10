Cara y cruz para las fiestas de los pueblos afectados por la dana: de "las ganas y la ilusión" al "no quiero ni dar el discurso"

Las fiestas patronales son el momento más esperado por todos los vecinos y visitantes de los pueblos. Siempre especial, para algunos este año aún más. Villar de los Navarros, Almonacid de la Cuba o Herrera de los Navarros son tres de los pueblos más afectados por la dana que a mediados de junio golpeó con fuerza en Aragón. Unos admiten las ganas de que suene la música, pero otros no se quitan de la cabeza la reconstrucción pendiente y siguen reclamando ayuda institucional.

«Nosotros vamos a vivir las fiestas normales, pero nos ha hecho ir de medio lado porque nos paralizó el pueblo tres semanas», explica Míchel García, alcalde de Villar de los Navarros, que recuerda como en los momentos posteriores a la dana «solo se hacían gestiones sobre ese tema». Un par de meses después, «buena parte del núcleo está recuperado y las infraestructuras que se usan para las fiestas, como el pabellón o la plaza, ni se vieron afectadas».

El regidor de Aragón Existe asegura que la gente está «con ganas y muy motivada para disfrutar» en unas jornadas que se pueden convertir «en un pequeño homenaje a todos los que colaboraron y dieron su esfuerzo». «Se hizo todo lo que hacía falta», cuenta orgulloso García, que transmite «la ilusión» que siente en sus vecinos.

A solo unos días de escuchar el pregón, en Villar de los Navarros la imagen se parece mucho a la que había antes de la dana. «Hemos adecuado el río a su paso por el pueblo y hemos retirado todo el escombro», detalla García, que tiene clara la lista de tareas pendientes: «Reconstruir el puente, porque ahora solo pueden pasar personas, y mejorar el acceso al pueblo». La intención es que la entrada principal, la que llega por la carretera de Azuara, esté finalizada a lo largo de este año. García confirma que «todo va en marcha» para el recuerdo de la batalla de Villar de los Navarros, recreación conjunta con Herrera que se celebra a final de mes.

Enrique Martínez, alcalde de Almonacid de la Cuba, admite que no tiene ganas de fiestas. «Con la carretera cortada dos meses, con las flojas expectativas, con gente sin ganas de venir por los caminos y con el ambiente deprimente, me planteo hasta dar el discurso», admite Martínez, que sí destaca que «los jóvenes están preparando las peñas».

El regidor popular critica las últimas visitas de los peritos, que han cambiado considerablemente las previsiones de actuación. «Igual no podemos hacer nada de lo afectado porque no nos valoran bien», analiza Martínez, que cuenta con informes de gastos de hasta 800.000 euros para reparar todo lo dañado. El presupuesto de Almonacid de la Cuba es de 500.000 euros anuales, por lo que Martínez destaca que «se juega todo el presupuesto, que ya está destinado a otras partidas, y se puede quedar corto».

«Hoy no me sale decir felices fiestas a nadie», lamenta el alcalde del PP, que afirma que «falta apoyo de las administraciones». Circunscribe esa ausencia a «la segunda línea de actuaciones, como los caminos, el parque o las pasarelas de la presa romana, que todavía están sin intervenir». Sí agradece la actuación de las instituciones, DPZ y DGA, en dos cometidos «clave»: «La carretera, en la que se trabajó desde el primer día, y en la recuperación del abastecimiento de agua».

El impacto de las tormentas en Herrera de los Navarros fue menor que en otras localidades. Además, según detalla su alcalde, Enrique Felices, el pueblo «está acostumbrado a las riadas y la del día 13 no afectó mucho». «Todo sigue igual», celebra Felices, que cree que las fiestas serán «iguales». «Hay que pensar que aquí no ha habido tantos problemas, solo en los barrancos y no es algo nuevo», reflexiona el regidor del PP, que afirma que «ya ha pasado tiempo y todos esperamos que no llueva en las fiestas».

La música y la tradición sonarán a principios de septiembre en Herrera de los Navarros. «El pueblo ya está totalmente recuperado», concreta Felices, que sí dice que «falta trabajo en algunas fincas y en caminos, pero se va poco a poco». El consistorio ha finalizado las tareas en los puntos en los que tenía que intervenir y Felices asegura que ahora los trabajos se centrarán en los campos, «tapando hoyos y arreglando paredes» que minimicen el impacto de esas riadas que nadie quiere que se vuelvan a repetir.

Este diario se puso en contacto con el alcalde de Azuara, otro de los municipios afectados, pero no obtuvo respuesta.