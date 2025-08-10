El ecuador de la legislatura en Aragón: el choque con Sánchez y la inmigración marcan el mandato de Azcón

Hoy se cumplen dos años desde que Jorge Azcón fuera investido presidente de Aragón. La legislatura llega este 10 de agosto al ecuador con una incógnita y varias certezas en el horizonte. El presidente del PP empieza el descuento hacia el final del mandato con el reto de responder al desafío de la integración de la inmigración en Aragón, que ha marcado uno de sus principales choques con el Gobierno de España y que motivó también la ruptura con Vox el pasado año; y de gestionar una bonanza económica que, pese a las buenas cifras, sigue dejando a gran parte de la ciudadanía sin acceso a una vivienda en propiedad. La atención a los servicios públicos, que necesitan una mayor financiación del Estado, mientras el Ejecutivo aragonés abre la puerta a nuevas iniciativas privadas en Sanidad y Educación, es otro de los retos que deberían abordarse ahora.

La incógnita sin resolver en este punto de la legislatura es si el líder del PP completará el mandato o apostará por el adelanto electoral, empujado por la falta de presupuestos ante las exigencias de Vox para apoyarle; por la presión que el PP quiere ejercer frente a Pedro Sánchez desde Génova y con todos sus barones regionales; o por el viento de cola que detecta en las encuestas y que, según él mismo, dejaría al PSOE con el peor resultado de su historia, y al PP rozando la mayoría absoluta.

Jorge Azcón sigue haciendo gala de su liderazgo político en la comunidad, aunque en dos ejercicios de legislatura solo ha aprobado un presupuesto y le falta la muleta de Vox, que le abandonó hace un año, para aprobar las nuevas cuentas o las rebajas fiscales prometidas en la campaña electoral.

Entre las certezas que dejan sus dos primeros años de mandato está el regreso del PP al más puro estilo PP en Aragón, con más ladrillo para atajar uno de los grandes problemas sociales, el del acceso a la vivienda; la alfombra roja para las grandes empresas, que dejan ya más de 50.000 millones de euros anunciados en diversas inversiones repartidas por todo Aragón; y con los problemas enquistados de la despoblación y la falta de médicos y profesores.

Mientras, Azcón sigue mirando a Madrid para elegir a sus oponentes políticos. Primero con el foco en el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y después, en su portavoz y nueva líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría.

La reforma de la financiación autonómica, las relaciones con Cataluña y el independentismo y, especialmente, la política migratoria marcan las brechas con Sánchez y con el socialismo aragonés, en un tira y afloja que ha dejado –hasta ahora– escaso espacio para el acuerdo, ni en Aragón, ni con el Gobierno de España.

El presidente de Aragón, en su balance. / Jaime Galindo.

El adelanto electoral

Por encima de todo, hay algo que puede marcar el resto del mandato en Aragón. El consejero de Hacienda del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, anunció que empezaría a negociar los presupuestos de 2026 a mediados de agosto para tantear las posibilidades de acuerdo. El presidente aragonés se comprometió, este año sí, a tramitar en las Cortes de Aragón su proyecto presupuestario. Tenga o no tenga los votos de Vox para sacarlo adelante.

Pero si llega el otoño con el techo de gasto aprobado y se atasca la negociación presupuestaria, los tambores del adelanto electoral volverán a sonar con fuerza. Nadie se atreve a negarlo en el Pignatelli, a estas alturas, aunque el «plan A» sea siempre aprobar las cuentas. La llave la tiene, de nuevo, Vox. El acuerdo con los de Nolasco no fructificó para 2025 y varios consejeros del_Gobierno autonómico insisten en que hay "determinadas líneas rojas" que Azcón no cruzará. Entre otras cosas, no se tocará el Instituto Aragonés de la Mujer, ni se acatarán las posiciones xenófobas de Vox respecto a los migrantes.

La gestión de la inmigración

Sin embargo, en el debate de la política migratoria, Aragón está siendo una de las comunidades autónomas del PP más radicales. Ni entregaron los datos de las atenciones a menores en Aragón cuando el Ministerio de Infancia lo pidió, ni han rebajado la presión judicial y política contra el real decreto del reparto de menores que los de Azcón consideran «ilegal» e «injusto» por el «trato de favor» a Cataluña. Con la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, a la cabeza, el Ejecutivo autonómico sigue recurriendo cualquier medida impulsada por Sánchez en este sentido. Aunque dicen que «cumplirán la ley», trabajan con todos sus medios para que la Justicia paralice los efectos del decreto de reparto.

La reforma de la financiación

Aragón sigue reclamándole al Gobierno de España fondos para sufragar la llegada de los menores migrantes que saldrán de Canarias y se repartirán por todo el territorio español. Y otro de los caballos de batalla del Gobierno de Azcón desde su llegada al Pignatelli es la demanda de una financiación autonómica más "justa" y sin "privilegios" para Cataluña.

Los populares denuncian que el Ejecutivo central recorta recursos a los aragoneses como consecuencia de la despoblación. Y critican que el "cupo catalán" e incluso la quita de la deuda –2.000 millones de euros a los que Azcón dijo que renunciaba– acabarán perjudicando a los aragoneses. En este ámbito, el de la reforma de la financiación, todos los partidos de Aragón salvo Vox habían ido a una, defendiendo los criterios de la despoblación, la dispersión geográfica y la orografía. Pero en estos dos años tampoco ha sido posible el acuerdo, ni con el PSOE, ni con el resto de la izquierda, ni con Vox.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Aragón, Jorge Azcón. / Chema Moya / EFE

La llegada de inversiones

Donde el Gobierno de Jorge Azcón saca pecho es en la llegada de inversiones extranjeras a la comunidad autónoma, con la astronómica cifra de más de 50.000 millones de euros anunciados en decenas de proyectos que recalarán en distintos municipios en la próxima década. El despliegue de los centros de datos de varias multinacionales y, especialmente, la llegada de la ansiada gigafactoría de Stellantis y CATL a Figueruelas serán dos de las bazas que el presidente podrá explotar en la próxima campaña electoral. Fundamental será que los enganches energéticos permitan desarrollar todos esos proyectos. Y, una vez que sean realidad, el reto del Gobierno autonómico será que la riqueza que traigan las multinacionales se redistribuya entre la ciudadanía aragonesa, bien a través del pago de impuestos, bien con la creación de empleo.

El tirón de la tecnología

No contaba Azcón hace dos años con que Aragón se convertiría a marchas forzadas en la cuna de la tecnología, en un territorio puntero en el sur de Europa, que daría cabida a decenas de proyectos que tienen en la innovación, la energía renovable y la informática su razón de ser. La vicepresidenta Mar Vaquero se puso al frente de The Wave, el congreso que pretende aglutinar a todo el talento que converja en todas esas inversiones. Y el impulso al Distrito Aragonés de Tecnología, el DAT Alierta, será una de las señas de identidad del Ejecutivo Azcón.

A por las 4.000 viviendas

Otro de los puntos que destacaría el presidente aragonés si mañana convocara elecciones en_Aragón sería el impulso a la Vivienda. El consejero del ramo, Octavio López, ha lanzado ya más de 2.000 pisos públicos de alquiler asequible en todo Aragón, y aspira que sean 4.000 en 2027. Sus planes están dando frutos. Aunque los precios de partida para ese alquiler asequible se acercan peligrosamente a los de mercado, con 900 euros al mes por 77 metros cuadrados.

Los servicios públicos

El sello del PP también se nota en la gestión de los servicios públicos. Con unos problemas endémicos que se arrastran también del anterior mandato, faltan médicos, faltan profesores y las dificultades se acrecientan en el medio rural. La salida de Azcón a estos problemas se busca, en parte, con recursos privados. Como potenciando la Universidad San Jorge con más plazas en carreras universitarias como Medicina; o dando la bienvenida a nuevos hospitales privados, como Quirón en Zaragoza. La inversión de 15 millones de euros para adaptar uno de los cacahuetes de la Expo para acoger otra universidad privada es un ejemplo más de esa política de colaboración público-privada que es la esencia del PP. Pero los retos siguen siendo mayúsculos y los servicios públicos no pueden esperar mucho más ni al Gobierno de España ni al aragonés.