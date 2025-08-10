La emoción de los Danzantes de Huesca marca el día de San Lorenzo
El baile de las Espadas ha marcado de nuevo el inicio de la emocionante actuación
El baile de las Espadas ha marcado de nuevo el inicio de la emocionante actuación de los Danzantes de Huesca en el día de San Lorenzo. La capital altoaragonesa empezó ayer sus fiestas patronales en honor a San Lorenzo de la mano del DJ internacional Andrés Campo con un cohete anunciador que hoy ha dado paso a los actos más devotos y tradicionales.
Este día de San Lorenzo, en domingo, ha animado a oscenses y visitantes a disfrutar antes de las 9 de la mañana de la actuación de los Danzantes de Huesca y de la Banda de Huesca, para después dar paso a la procesión del día del santo.
El segundo día de las fiestas de San Lorenzo, marcado también por el calor sofocante, comienza tras un balance positivo de la Policía Nacional, que destacó anoche que se habían producido un número muy inferior de robos de carteras que en ediciones anteriores.
