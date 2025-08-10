Los engaños con empresas de trabajo temporal falsas preocupan al sector de la fruta

La falta de control y la precariedad siguen presentes en el sector primario. Sobre todo en las semanas de más trabajo en la recogida de la fruta. Las organizaciones agrarias y los sindicatos han alertado este mes de agosto de un nuevo fraude en la contratación que afecta tanto a los temporeros como a los fruticultores derivado de la presencia de empresas de trabajo temporal que ofrecen contratos que nunca se formalizan y que finalmente dejan tirados a los trabajadores sin cobrar las horas echadas en el campo.

"Cada vez notamos más la competencia de empresas de dudosa legalidad". Esta opinión de una ETT con sede en Fraga se repite desde hace varios años en las zonas con más producción de fruta. Según indican los conocedores del problema, su acción comienza en el inicio del verano y en algunos casos solo desplazan a agentes que no disponen de ningún local, lo que hace muy difícil tramitar las posteriores reclamaciones.

"Nosotros tenemos que depositar un aval de muchísimo dinero para responder de la Seguridad Social y el sueldo de los contratados", detalla el gerente de Labor Access XXI, Gerardo Carrasquer con indignación por la competencia desleal que se está produciendo al señalar que algunas firmas y personas que están ofreciendo el servicio no tienen depositada esta garantía. También se han detectado casos en los que trabajan a un precio inferior al coste del agricultor.

Por otro lado, el fraude también se extiende a las empresas de servicios agrícolas que ceden personal como si fueran ETTS, algo que no está permitido por la legislación. En estos casos solo pueden aportar personal cualificado, una categoría en la que no entra la recolección de fruta.

El sindicato CCOO ya presentó el año pasado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra una firma que tiene su sede en Valencia. "Es muy difícil detectar el origen de estos fraudes porque muchas veces en las reclamaciones que recibimos solo tenemos un número de teléfono al que no responde nadie", explica el responsable del sector agrario, Rachid El Jazouli.

En lo que va de temporada de fruta ya han recibido el aviso de dos falsas agencias de colocación que han dejado sin cobrar a temporeros migrantes en la comarca del Bajo Aragón-Caspe, que igualmente serán llevadas ante la inspección. "En uno de los casos la persona que ejercía de intermediario era procedente de Rumanía, y en el otro era una persona Pakistaní", resume. La organización también ha detectado otros casos que no pueden denunciar porque las víctimas aún no han dado el paso de señalar el fraude.

Las ETT con una estructura propia y asentadas en el terreno defienden su labor para facilitar el trabajo de los fruticultores, ofreciendo sobre todo un refuerzo puntual de mano de obra en los periodos en los que la maduración de la fruta obliga a agilizar el trabajo. "Cada vez es más difícil para los pequeños agricultores gestionar las contrataciones, sobre todo por las complicaciones burocráticas y la inmediatez que requieren en algunos momentos", señala la directora de recursos humanos de Labor Access XXI, Isabel Heril.

Por otro lado, la realidad del trabajo de los temporeros está llevando a que los agricultores tengan que ejercer "de detectives", por el aumento en las suplantaciones de identidad por parte de los temporeros. En este caso, UAGA ha alertado de la necesidad de aumentar las inspecciones para evitar problemas tanto al que contrata como al que se ve obligado a trabajar con papeles falsos. “Entendemos que muchas de estas personas están en una situación precaria y lo hacen por pura necesidad, por poder comer a fin de mes”, evidencia el secretario provincial en el Altoaragón y responsable del sector de fruta, Óscar Moret.

Ante la situación, la organización insta a las autoridades a buscar una solución estructural y humanitaria para este problema, que se viene arrastrando desde hace tiempo sin que se le haya dado respuesta efectiva.