Así es la espectacular ruta de las tres cascadas por el corazón del Pirineo

Todos conocemos la típica ruta en Ordesa y Monte Perdido con su espectacular cascada de la Cola del Caballo, sin embargo, el Pirineo aragonés tiene muchas más rutas para poder descubrir caminos que te llevan a lugares como este, donde acabaras a los pies de una increíble cascada.

La ruta se encuentra saliendo desde el pueblo de Cerler, un pequeño pueblo pirenaico, de poco más de 300 habitantes que cuenta con unas vistas espectaculares a las montañas. Esta pequeña localidad perteneci al municipio de Benasque y está considerada la más alta del Pirineo aragonés, ya que, se encuentra enclavada en el macizo a 1540 metros de altitud. Además de tener rutas espectaculares para los más senderistas, de cara a invierno también cuenta con una pista de esquí "Aramon Cerler".

Las 3 cascadas de Cerler

La ruta de las 3 cascadas es bonita y sencilla, ideal para hacer senderismo y a la vez poder conocer Cerler. Es una ruta perfecta para hacer en familia puesto que su dificultad no es demasiada y no cuesta muchas horas terminarla. Además, cuando llegues a la primera de las cascadas te quedarás impresionado. Se trata de una ruta circular de aproximadamente 7 kilómetros ideal para hacer en primavera o verano y algo más complicada en invierno por causa de la nieve.

La ruta comienza desde el pueblo y será muy fácil llegar al principio del camino, ya que se encuentra señalizado por carteles y marcas amarillas y blancas. Una vez tomes el camino, andados por lo menos los primeros kilómetros te encontrarás con la ermita de San Pedro Martir, patrón de Cerler.

Pasando la ermita el camino no tiene pérdida y a tu lado derecho podrás encontrar un merendero. Desde la ermita se continúa hasta la planca del Molino sobre el río Ardonés, que se cruza para irse acercando a la gran cascada que se ve al fondo del valle, la cascada de Ardonés, la primera y más espectacular de las tres por las que se pasará. Y es que este salto de agua es el más caudaloso de los tres con bastante diferencia.

Para poder contemplar este espectacular paraje del Pirineo, existe un puente al fondo del valle donde incluso te caerá agua de la propia cascada de Ardonés o también conocida como el Bom. Cuando atravieses la plataforma debes bajar por un terreno rocoso y algo resbaladizo por lo que tendrás que tener cuidado. Para evitar problemas hay un cable que asegura este corto tramo.

Cuando estés a punto de comenzar la vuelta a Cerler por el otro lado del valle, el senderista pasará por las cascadas de Clotet y Mascarada. La primera no es tan espectacular, pero está formada por varios saltos de agua que bien mercen una fotografía. Por último, la Mascarada, a la que se llega tras cruzar un pequeño puente metálico, es la que menos agua lleva.

El recorrido de vuelta al pueblo transcurre por espacios abiertos, entre densos pastizales, con excelentes y amplias vistas, llegando al pueblo de Cerler cómodamente.