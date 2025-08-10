La Guardia Civil y los Agentes para la Protección de la Naturaleza ponen 86 denuncias por las acampadas ilegales en el Ibón de Anayet

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, Grupos de Rescates e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Panticosa y Agentes para la Protección de la Naturaleza (APNs) del Gobierno de Aragón, entre el sábado y el domingo, han realizado un operativo conjunto con motivo de las acampadas ilegales existentes en el entorno del Ibón de Anayet del término municipal de Sallent de Gállego, sin haber comunicado su presencia al órgano competente ni al Centro de Emergencias 112, estando situadas a menos de 100 metros de la franja de seguridad del ibón, encontrándose en el lugar hasta 46 tiendas de campaña.

La actuación se llevó a cabo tras constatar en las últimas semanas, un incremento notable de afluencia de personas que pernoctaban en el entorno del Ibón de Anayet, impulsado por la difusión en redes sociales y en páginas web de empresas que, de forma irregular, ofrecían estancias por acampar, sin contar con la preceptiva autorización administrativa.

El Ibón de Anayet y su entorno, forman parte de un espacio natural protegido, donde la acampada únicamente está permitida bajo determinadas condiciones y con autorización expresa, con el objetivo de preservar el ecosistema y evitar daños a la flora, fauna y paisajes de alto valor ambiental.

La intervención conjunta del Seprona, Greim y APNs, se ha saldado con la interposición de 86 propuestas de sanción al art. 18 del Reglamento de Acampadas, aprobado según Decreto 61/2006 de 7 de marzo del Gobierno de Aragón.

Desde Guardia Civil se recuerda que el respeto a la normativa sobre acampadas es fundamental para garantizar la conservación del patrimonio natural y de las personas. Se insta a quienes visiten estos espacios a informarse previamente de la normativa vigente y a actuar con responsabilidad.