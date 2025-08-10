Javier Muñoz, presidente de la Coordinadora de entidades para personas sin hogar: "Dejar a la gente en la calle sin ningún tipo de atención es crear zombies"

A final de febrero, la Fundación San Blas tomó el liderazgo de la Coordinadora de entidades para personas sin hogar con usted como presidente. ¿Cómo han sido estos primeros meses?

Hemos notado que hay más gente en la calle. Este martes, en el comedor del Carmen, que forma parte de la coordinadora, dieron 260 comidas. Es una barbaridad. Nosotros dimos 100 desayunos y 150 cenas.

¿Tienen contabilizada cuánta gente hay en situación de calle?

Ahora mismo no. Estamos desarrollando una base de datos, que la tenemos en fase muy avanzada, para coordinar la información de las nueve entidades y poder hacer un mejor seguimiento de cada persona, si está siendo atendida o no, qué recursos está usando, etc.

¿A qué achaca ese aumento?

Es muy complicado. Tanto la Policía como el ministerio funcionaban muy bien a la hora de coger citas para entrar en programas de acogida internacional, pero ahora ha venido mucha más gente y todo va más lento. Por eso estamos viendo muchas personas que, mientras esperan a tener cita, como no están acogidas en ningún lado, están en la calle. Luego tenemos otro problema con el sinhogarismo que es el perfil.

Hay más gente joven...

Es una realidad. El perfil del sinhogarismo era el de persona mayor que no quería acudir a ningún recurso. Ahora no. Ahora son chavales que vienen y muchos de ellos están o esperando a ver si pueden acceder a un programa de acogida o dejando pasar los dos años para conseguir la residencia a través del arraigo social. Que eso es otra falacia: esperar dos años no asegura tener papeles.

Ejemplo de ello es el parque Bruil.

Lo del parque Bruil es extensible a otras zonas, aunque tanto asentamiento como hay allí no hay en ningún sitio. Pero se nota que hay más gente pululando. Hay mucho sinhogarismo oculto, que no se ve. Duermen en garajes, en casas okupas, en pisos patera...

¿El idioma es otra barrera?

Las clases de español son básicas, y eso lo estamos haciendo desde las entidades. No nos dedicamos únicamente a dar comer y cenar, también a pedir citas, papeleo... Pero ahí nos encontramos un montón de trabas. Según para qué cosas, por ejemplo, se necesita clave PIN. ¿Cómo van a tener clave PIN si no tienen nada?

¿Existe el riesgo de que este nuevo sinhogarismo se cronifique?

Si una persona joven recién llegada empieza a trabajar desde le primer día, aunque no conozca el idioma, en seguida lo habla al estar en contacto con gente. Tiene ingresos, conoce los hábitos del país y se integra. Al final, lo que buscamos es integrarlos en la sociedad, normalizar su situación. Dejarlos en la calle sin ningún tipo de atención es crear zombies: gente que deja pasar los días y, si tiene suerte, cae en una entidad que le apoye. Pero si no son carne de cañón de acabar en la calle. Para traer gente que acabe así, mejor que no vengan. Puede resultar duro, pero es que me da mucha pena...

¿Faltan recursos en Zaragoza?

Todas las entidades de la Coordinadora estamos al 100%. En San Blas tenemos lista de espera y solo damos cenas a los que tienen tarjeta, pero son 300. Como se nos presenten todas a la vez tenemos un problema.

¿Qué se está haciendo desde la Coordinadora?

Las entidades somos las que indirectamente estamos atendiendo a la gente. Ofrecemos toda nuestra maquinaria y cobertura de trabajadores sociales, conocimiento, etc. Otra cosa son nuestras posibilidades, porque por ejemplo no tenemos pisos y no es fácil encontrarlos. Pero no podemos olvidarnos de que esto también le pasa también a nuestra juventud. La diferencia es que, por suerte, ellos tienen una familia que les apoya.

¿Qué se puede hacer desde Zaragoza?

Realmente es responsabilidad del ayuntamiento, pero también entiendo que tiene el Albergue municipal y que este en principio está cumpliendo los requisitos: acoger a las personas con idea de darles salida de la calle. Pero al final pasa lo mismo. Ahora van a hacer una ampliación que va a quedar fantástica, ¿pero cuánto han ampliado? ¿40 plazas? Para la cantidad de gente que hay no tiene sentido.

¿Por dónde pasan entonces las soluciones?

Pues tiene que haber un cambio de normativa. Para conseguir el arraigo socio-laboral, por ejemplo, tienes que tener un pre-contrato, y eso no es fácil. La persona tiene que tener unos cursos y horas determinadas y, luego, que la empresa lo prepare para que pueda tener los papeles. Pero es que la empresa necesita al trabajador en ese momento, no en dos meses. Hay que ser más prácticos, bajar a la realidad y ser útil.

¿Y cómo hacerlo?

Es muy complicado. Como siga viniendo gente en las mismas condiciones vamos a tener un tapón que se va a perpetuar. Hay que poner soluciones inmediatas e ir al origen.

¿Se han reunido con las administraciones para abordar la situación?

Sí. Tanto con el ayuntamiento como con la DGA la colaboración es fantástica. Pero es lo que decimos mil veces: es un tema económico. Nosotros podemos hacer cosas, pero necesitamos dinero. Somos entidades sin ánimo de lucro y tenemos los recursos que tenemos, que son limitados. Podemos ayudar, pero esto es poner dinero encima de la mesa.

¿Hay previsto un nuevo encuentro?

Ahora mismo no. Creo que primero están viendo a ver cómo se apañan entre ayuntamiento y Delegación del Gobierno y nosotros estamos expectantes y siempre abiertos a colaborar.