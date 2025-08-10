La preciosa ciudad de Francia donde encontrarás al hermano gemelo de un símbolo de Zaragoza

La Expo 2008 cambió por completo Zaragoza. Un espectacular evento a orillas del río Ebro que obligó a transformar la ciudad en todos los aspectos. En pleno Meandro de Ranillas nació el recinto Expo donde se construyeron edificios que en poco tiempo se convirtieron en símbolos de la capital aragonesa como la Torre del Agua, el Pabellón de España, de Aragón, el Acuario de Zaragoza, el Palacio de Congresos, el Pabellón Puente o el Alma del Ebro.

Casi dos décadas después del gran evento, la zona Expo ha cambiado y da cobijo tanto a la Ciudad de la Justicia como a más de 70 empresas. Además, en el recinto se celebran otros eventos de calado como el Vive Latino o The Champions Burger. Por otro lado, la Torre del Agua se convertirá en el Faro de la Logística a partir de 2027. Los zaragozanos están al corriente de todo lo que sucede en el Recinto Expo, que también recibe críticas por el abandono de algunas zonas que ya vivieron sus mejores días como por ejemplo las Playas.

Panorámica de la Expo Zaragoza en la actualidad / MIGUEL ANGEL GRACIA

Lo que casi nadie conoce es que uno de los símbolos de la Expo, que se mantiene en pie y en buen estado de conservación, tiene un hermano gemelo en la Costa Azul francesa. Aunque pocos conozcan su nombre original, la escultura Alma del Ebro lleva desde 2008 frente al Palacio de Congresos y a muy pocos metros del Pabellón Puente. La obra de Jaume Plensa mide más de 10 metros de altura y está compuesta por letras de 63 centímetros colocadas en diferentes niveles.

Tal como explica el Ayuntamiento de Zaragoza en su página web, Alma del Ebro representa a hombre sentado en posición fetal, cuyo cuerpo está formado por una retícula metálica de letras de acero inoxidable, cortado mediante láser, y cubiertas por pintura blanca de poliuretano, soldados entre sí con cordones en ambos lados. La superficie de la figura no está completa, dejando sin terminar la parte delantera de la misma, tanto la cara, en la parte superior, como la parte de los brazos y las piernas. Esto transmite al espectador una sensación de misterio, de anonimato, a la vez que de volúmen, pudiéndose contemplar la figura desde dentro, entrando dentro de esta gran arquitectura humana.

El Alma del Ebro en una imagen de archivo / JAIME GALINDO

Dónde ver al hermano gemelo del Alma del Ebro

Jaume Plensa no solo dejó su huella en Zaragoza sino que su obra está muy presente en varias ciudades del sur de Francia. Por ejemplo, en la emblemática plaza Massena de Niza, el catalán tiene sus esculturas conocidas como Conversación en Niza que representan a los siete continentes.

Las estatuas de Jaume Plensa en la plaza Massena de Niza / RADIO NIZZA

A pocos kilómetros de Niza se puede contemplar otra obra emblemática de Jaume Plensa. En el corazón del casco histórico de Antibes se encuentra con la vista alzada hacia el Mediterráneo la escultura del Nómada, gemela del Alma del Ebro de Zaragoza. Esta obra, de unos diez metros de altura, se encuentra sobre el bastión de Saint Jaume, una antigua fortificación que protegía la entrada al puerto de la ciudad de la Costa Azul. Se trata de una silueta humana sentada formada por letras yuxtapuestas tal como la de la capital aragonesa. En un principio formaba parte de una exposición temporal en 2007, pero volvió para quedarse en la ciudad francesa en 2010.

Le Nomade de Antibes / JAUME PLENSA

Uno de los puntos más visitados de Antibes es sin ninguna duda el Museo Picasso. La ciudad francesa es conocida por su bonito casco antiguo con calles empedradas llenas de flores y sus playas de agua cristalina. Sin embargo, esta obra no es única de Antibes o Zaragoza ya que Jaume Plensa decidió crear más 'hombres en cuclillas' en otras partes del mundo como Praga, Tel Aviv o Hong Kong.