Muere un hombre de 73 años tras caer con su furgoneta a un canal en Castillonroy (Huesca)

Un hombre de 73 años murió este sábado en un accidente de tráfico después de caer con su furgoneta a un canal de agua en Castillonroy, Huesca.

La Guardia Civil recibió el aviso a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón de que se había producido un accidente de circulación en un camino de tierra paralelo a la carretera A-140. A la altuta del punto kilométrico 4,800, sentido ascendente, una furgoneta se había salido de la vía por el margen derecho y había caído a un canal de agua.

Como resultado del mismo, el conductor ha resultado fallecido, siendo trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Zaragoza, es un varón de 73 años y vecino de la comarca de La Litera. Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Fraga, investiga las causas del siniestro vial

En el lugar de los hechos se personaron una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ainsa, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Barbastro, una dotación de bomberos y una ambulancia del servicio de emergencias 061.