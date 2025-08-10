Paco Martínez Soria apadrinará a Raquel Meller en una nueva edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo

En menos de una semana, la alfombra roja se desplegará de nuevo en Tarazona, momento en el que la ciudad que vio nacer a Paco Martínez Soria se convertirá en el epicentro del cine de comedia.

Del 16 al 23 de agosto, el Teatro Bellas Artes celebra la vigesimosegunda edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo Paco Martínez Soria, cuya Sección Oficial de Cortometrajes es el tique dorado a los premios Goya, Forqué y Fugaz.

Se trata de uno de los eventos culturales más destacados de Tarazona gracias a la variedad en la programación y su gran calidad audiovisual. De hecho, es considerado como uno de los festivales más importantes de habla hispana.

Proyectados en la pantalla del Teatro Bellas Artes, los asistentes podrán disfrutar de 47 cortometrajes, seis películas y un documental. Para Raúl García, director del festival , este evento va mucho más alla de la comedia porque “ no solo es la carcajada, sino que es un género muy dado a mezclarse con otros”, algo que anima a muchos a disfrutar del cine y “todos los sentimientos y emociones que remeueve”.

Algo en lo que coincide Ana Calvo, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tarazona, que recalca que “esta cita es positiva para dar a conocer la ciudad, el cine de comedia y la comarca, así como para fomentar el comercio, la hostelería y el ambiente en las calles”.

Las estrellas que más brillan

En esta edición, Paco Martínez Soria apadrinará a Raquel Meller, una de las figuras culturales aragonesas más destacadas de la primera mitad del siglo XX y especializada en cuplé. De hecho, el festival arrancará la noche del 16 con el preestreno de su documental Raquel Meller: Insumisa y divina, una propuesta que combina música, memoria y cine para abrir con fuerza una semana dedicada al humor

En cuanto a las secciones oficiales que centran cada edición, este año, cambian ligeramente de horario y se adelantan a las 18.30h las proyecciones de los cortometrajes y a las 22.00 las de largometrajes. La entrada al teatro durante las proyecciones es gratuita, pero los interesados deberán recoger las invitacionesen la taquilla media hora antes de la proyección hasta completar aforo.

La actriz Vanesa Romero recibirá el Premio Talento de Comedia, mientras que los Premios Tarazona y El Moncayo recaerán en los actores Luis Zahera y Eduard Fernández / Servicio especial

Durante la gala de clausura, además de estrenarse el cortometraje resultante del taller de realización, se hará entrega de los premios de los certámenes de cortometrajes y largometrajes. La actriz Vanesa Romero recibirá el Premio Talento de Comedia, mientras que los Premios Tarazona y El Moncayo recaerán en los actores Luis Zahera y Eduard Fernández.

Actividades de cine en Tarazona

Pero el Festival de Cine de Comedia de Tarazona va mucho más allá. El programa incluye una gran variedad de actividades para todas las edades. Tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar de coloquios, una exposición, un taller de cortometrajes e incluso conciertos, todo de manera gratuita. La programación infantil recorrerá diferentes localidades zaragozanas como Los Fayos, Novallas, Alcalá de Moncayo, Malón, Tarazona y Lituénigo.

A esta programación, se sumarán actividades teatrales y musicales en la sección Off Festival, como es la obra Poderío de Virginia Riezu, quien se subirá al escenario de La Siesta el miércoles 20 de agosto. A ella, le seguirá en este mismo espacio, pero el jueves 21, el humorista Diego Peña con All you need is laugh.

Además, el viernes 22, el actor gallego Luis Zahera traerá su espectáculo Chungo al Teatro de Bellas Artes de Tarazona. En este caso, las entradas para asistir tienen un precio de 12 euros y de 9, en el caso de poseer la Tarjeta Cultural. La información de cómo adquirirlas estará en la web del festival.

Este mismo día, el 22 de agosto a las 13.00 horas, tendrá lugar en el Salón del Centro de Mayores la presentación del libro Queremos tanto a Laura, donde más de 50 personas han puesto su ingenio creativo al servicio de rendir homenaje a la actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva que falleció en 2023 y que desde ese año da nombre al Premio a la Mejor Actriz del festival.

Luis Zahera, Virginia Riezu y Diego Peña participarán las actividades Off festival. / Servicio especial

Como cierre estos días de aprendizaje, proyecciones y talento, el sábado 23 de agosto, a las 13.00 horas, la terraza del bar Amadeo I acogerá, gracias a la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Tarazona la sesión Un vermú con..., cuyo protagonista será el director y guionista aragonés Miguel Ángel Lamata.

Para poner el broche de oro a esta cita llena de humor y buen cine, una vez celebrada la gala de clausura, a las 23.00 horas, se podrá disfrutar en el Palacio de Eguarás del concierto de Will Miller y The Pop & Roll Band y de una sesión del DJ Easy Rider, alter ego del director de la tierra Pablo Aragüés.

Programación completa del Festival de Cine de Comedia

Domingo 17 de agosto 18:30 – Certamen nacional de cortometrajes Lo que te falta

Tesoro

La ceremonia del círculo

El corto de Rubén

Frío

Ghosting

Serial Tinder

Videoclub 2001 22:00 – Certamen de largometrajes De todos lados un poco Lunes 18 de agosto 11:00 – Matinal infantil Sesión en Los Fayos 18:30 – Certamen Nacional de Cortometrajes: Faustino

Inseparables

Kamali

Ctrl Z

Trece gatos

Pobre Marciano

Irrelevante

La elegida 22:00 – Certamen de largometrajes Pequeños calvarios Martes 19 de agosto 11:00 – Matinal infantil Sesión en Novallas 18:30 – Certamen Nacional de Cortometrajes: La madre que me parió

Roba estesa

La fuerza

Al fresco

Pietra

Perromaquia

En las mismas fechas

29 de febrero 22:00 – Certamen de largometrajes Miocardio Miércoles 20 de agosto 11:00 – Matinal infantil Sesión en Alcalá de Moncayo 18:30 – Certamen Nacional de Cortometrajes: Macarena, una comedia espiritual

Ya nos tocaba

Las coordenadas exactas

Las reglas del juego

Killjote

Egoísta

Que será, será

Una vocal 22:00 – Certamen de largometrajes ¿Quién quiere casarse con un astronauta? 0:30 – Off Festival – La Siesta Virginia Riezu – Poderío Jueves 21 de agosto 11:00 – Matinal infantil Sesión en en Malón y Tarazona 18:30 – Certamen Nacional de Cortometrajes: Insalvable

¿Tú también?

Si no fuera por mí

Tragedium

All you need is love

Bling bling

Mil posibilidades

El lado más bestia de la vida 22:00 – Certamen de largometrajes Votemos 0:30 – Off Festival – La Siesta Diego Peña – All you need is laugh Viernes 22 de agosto 11:00 – Matinal infantil Sesión en en Lituénigo 13:00 – Presentación del libro – Centro de mayores Queremos tanto a Laura 18:30 – Certamen Nacional de Cortometrajes: Agonía

Quitarse el muerto

… Que tú te imaginas

Tenemos que hablar

Te debo una

Depredador

Sexo a los 70 22:00 – Certamen de largometrajes Los futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata 0:30 – Off Festival – Teatro de Bellas Artes Luis Zahera – Chungo (Compra de entradas) Sábado 23 de agosto 13:00 – Un vermú con… – Bar Amadeo I Miguel Ángel Lamata 19:00 – Gala de clausura Estreno del corto del Taller de Cortos

Entrega de premios de los certámenes de cortometrajes y largometrajes

Premio Talento de Comedia: Vanesa Romero

Premios Tarazona y el Moncayo: Luis Zahera y Eduard Fernández 23:00 – Fiesta de clausura – Palacio de Eguarás Will Miller & The pop & roll band y sesión de Easy Rider (Pablo Aragüés DJ)

Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo

Del 16 al 23 de agosto

Teatro Bellas Artes

Tarazona