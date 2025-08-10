La ola de calor se ceba con el Pirineo: Torla se cuela entre las máximas de España con 42 grados

La tercera ola de calor del verano en Aragón se está cebando con el Pirineo donde, por sorpresa, se están registrando las temperaturas más altas de la comunidad. Tales son los registros que se han llegado a dar en el norte de la provincia de Huesca en las últimas horas que una estación meteorológica se ha colado entre las más calurosas de España.

Torla-Ordesa, a más de mil metros de altitud, registró este sábado la temperatura más alta de Aragón con 42 grados. Algo que quizás ha sorprendido a todos aquellos visitantes que se hayan desplazado al Pirineo en las últimas horas buscando un respiro térmico, que no han encontrado. Por segundo día consecutivo, esta preciosa localidad oscense supera los 40 grados de temperatura en una situación cada vez más habitual.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), solo hay cinco puntos de España donde hizo más calor este sábado que en Torla: Tasarte (Las Palmas con 43,6 grados), Montoro (Córdoba con 42,5), Candeleba (Ávila con 42,3), Bailén (Jaén con 42,2) y Oropesa (Toledo con 42,2). Con los mismos grados que la estación meteorológica se quedaron lugares famosos en España por su habitual calor como Andújar en Jaén.

Volviendo a los datos en Aragón, los 42 grados de Torla-Ordesa superaron al habitual cuarteto del calor de la comunidad formado por Quinto (40,8), La Almunia de Doña Godina (40,6), Caspe (40,3) y Zaragoza. Aeropuerto (40,3). Cabe recordar que la máxima absoluta en este enclave del Pirineo fue de 42,2°C el día 22 de agosto de 2023. Unos 42 grados que también se alcanzaron en julio de 2022.

El calor del Pirineo se transformó en fuertes tormentas por la tarde que dejaron espectaculares imágenes en Ansó donde cayó una fuerte granizada. Las precipitaciones se dejaron notar en toda la coordillera oscense siendo de los pocos lugares de toda España donde llovió junto a Cuenca capital y las sierras de Guadalajara. La mayor precipitación acumulada de todo el país se dio en Sopeira con 25,6 mm en todo el sábado.

Cuándo acabará la ola de calor

La AEMET mantiene activada la alerta naranja en el Pirineo por altas temperaturas y también ha activado una amarilla por riesgo de fuertes lluvias y tormentas. El calor seguirá haciendo mella en Torla donde se esperan máximas este domingo y lunes de 36 grados. Todo podría cambiar a partir del martes con la llegada de un frente que dejaría varios días de precipitaciones.

Lo peor de la ola de calor todavía no ha llegado a otras zonas de Aragón como la Ribera del Ebro. Aunque la previsión de la AEMET ha reducido la previsión de las máximas, que en un primer lugar podrían alcanzar los 43 grados. Ya esta madrugada será complicado dormir en Zaragoza con máximas de 26 grados y unas máximas de 40 que se repetirán también el martes.