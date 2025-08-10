La oposición ve un Gobierno de Jorge Azcón «desolador» y sin apoyos políticos

Ocho partidos componen el arco parlamentario de las Cortes de Aragón. Ni a izquierda ni a derecha del PP de Jorge Azcón se ve con muy buenos ojos el trabajo del actual Ejecutivo autonómico. Ambas caras del espectro político reclaman más ambición, con el área progresista pidiendo más cuidado y mejor trato a servicios básicos como la sanidad, la educación o las atenciones sociales. La ultraderecha de Vox le pide más movimientos conservadores al PP, en una jugada que puede marcar la duración de la legislatura.

Fernando Sabés, portavoz del PSOE en las Cortes, critica que Azcón está «más pendiente de hacer carrera en Madrid que de gestionar en Aragón». «Consecuencia de ello es que toda la gestión la ha basado en ir contra Madrid y contra el Gobierno central», reflexiona el socialista, que cree que la DGA «vive de las rentas del anterior Ejecutivo autonómico», pero afirma que «todo ha ido a peor, especialmente en los servicios públicos». «Azcón cogió una comunidad que lideraba casi todo y ahora los síntomas empiezan a preocupar», continúa Sabés, que cree que «la deriva de incumplimientos» continuará con «un Gobierno autonómico cortoplacista y marcado por la ausencia y la incertidumbre».

La ultraderecha de Vox no olvida su participación en el Ejecutivo autonómico. Para Alejandro Nolasco, su portavoz, «la DGA utilizó la salida del Gobierno como el trampolín perfecto que necesitaban para abrazar las políticas globalistas y de la Agenda 2030». «No ha habido ninguna sola acción del Ejecutivo contra la inmigración ilegal», destacan en Vox, donde insisten en que el PP «no ha querido bajar los impuestos». «De cara a lo que falta de legislatura, es difícil saber qué esperar, porque el Partido Popular es un partido inestable que puede justificar una cosa y al mismo tiempo la contraria en territorios colindantes», reflexiona Nolasco, que pide a Azcón y su equipo «que dejen de estafar a sus votantes».

José Luis Soro, portavoz de Chunta Aragonesista, destaca como «logro llamativo» de Azcón el «haber alcanzado el acuerdo de Gobierno más breve de toda la historia de Aragón». Sobre la acción política, el balance para CHA es «claramente desalentador, con un desmantelamiento progresivo de las políticas sanitarias, educativas, sociales y de apoyo al territorio». «Azcón no ha sabido, ni ha querido, durante este tiempo, usar las herramientas políticas contempladas en nuestro Estatuto de Autonomía», concluye Soro, que cree que el futuro será «más de lo mismo» y teme que Azcón «no cambiará su manera de gobernar y el eventual adelanto electoral dependerá de lo que decida Madrid».

«Un gobierno de marketing e imagen más que de contenido y acción». Así resume Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe, la primera mitad de la legislatura. Para el representante de la España Vaciada en Aragón, Azcón se ha caracterizado por «mucha palabrería de apoyo al medio rural y de lucha contra la despoblación que queda en partidas presupuestarias insuficientes y compromisos incumplidos». «Mucho anuncio que veremos en qué queda, y en cualquier caso, en industrias que generan poco empleo considerando los ingentes recursos que consumen, como agua, energía y territorio y, por otro lado, un deterioro de los servicios públicos», cierra Guitarte, que también señala «un gobierno inestable» por la falta de apoyos políticos claros.

Andoni Corrales, portavoz de Podemos, señala que Azcón mantiene «un discurso vacío, completamente alejado de la realidad y obsesionado con ser el azote de Sánchez». Para el único diputado de la formación morada en las Cortes de Aragón, la DGA «saca pecho de proyectos o iniciados por el anterior Gobierno o financiados por los fondos europeos». El podemista cree que el Ejecutivo autonómico «no tiene nada que ofrecer para la mejora de la vida de los aragoneses».

También críticos se muestran desde Izquierda Unida, donde lamentan vivir «dos años de propaganda, confrontación y autobombo por parte de un presidente sobreactuado». Para Álvaro Sanz, portavoz de la formación en las Cortes, la DGA se ha convertido en «un escaparate para multinacionales tecnológicas a las que se les regala nuestro territorio». «En servicios públicos, seguimos viendo privatización en sanidad, prestaciones sociales de bajo coste y un trato insolidario y racista hacia los menores migrantes», lamenta Sanz, que dirige sus críticas al trato de Azcón a la educación o a los trabajadores. «La ultraderecha marca la agenda en derechos sociales, culturales y democráticos, y el PP se siente cómodo manteniéndola», analiza el líder de IU, que cree que los dos últimos ejercicios han sido «dos años perdidos para la mayoría».

Socio externo e interno, el PAR cree que el balance es «positivo y optimista» y que las cosas «se han hecho razonablemente bien». El portavoz y único diputado, Alberto Izquierdo, sí que nota algunos deberes que se convierten en «la gran asignatura pendiente». «Sanidad es un problema que no se resuelve, pero hay que atraer profesionales, bajar las listas y seguir trabajando en los hospitales periféricos», defiende el aragonesista. Las otras cuestiones van ligadas a la financiación, aunque Izquierdo cree que Azcón «se quedará a medias tintas y hará caso a Madrid», sin reclamar «la hacienda foral propia y la vía privilegiada que tiene Aragón».