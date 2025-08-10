El Supremo ampara el privilegio fiscal de las empresas familiares con negocios inmobiliarios tras un litigio en Zaragoza

Un litigio originado en Aragón entre una empresa familiar y la Hacienda del Gobierno autonómico ha servido para amparar las ventajas fiscales de las que disponen las compañías que pasan de padres a hijos con activos inmobiliarios. El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia pionera que supone un alivio impositivo en el momento de la herencia para las citadas entidades. La resolución, que sienta jurisprudencia, recoge que para aplicar las bonificaciones del impuesto de Sucesiones y Donaciones no es necesario justificar económicamente la necesidad de contratar a un empleado, razón que esgrimía la Administración aragonesa para no conceder el privilegio fiscal.

El litigio se remonta al 28 de abril de 2013, cuando la madre de los demandantes falleció, dejando en herencia el 90% del accionariado de una sociedad patrimonial dedicada al arrendamiento de bienes inmuebles, tanto viviendas como locales comerciales. Los vástagos presentaron las correspondientes autoliquidaciones del impuesto sobre Sucesiones aplicando una reducción del 99% sobre el valor neto de las participaciones de la mercantil, pero el Departamento de Hacienda el Gobierno de Aragón lanzó una inspección que concluyó que las deducciones a las que aspiraba la familia no tenían cabida al entender que la sociedad no ejercía una actividad económica, según consta en la resolución adelantada por Expansión y a la que ha tenido acceso este diario.

Los técnicos de la Administración autonómica alegaban que, pese a que la mercantil gestionaba entonces 16 inmuebles, no existía una carga suficiente de trabajo como para justificar la necesidad económica de contar con la presencia de un empleado a jornada completa, uno de los requisitos indispensables para que la empresa pueda acogerse al trato fiscal privilegiado en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas. En junio de 2020, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Aragón (TEAR) estimó parcialmente la reclamación de los herederos, aunque no dio les dio la razón en lo referente a la actividad económica.

Básicamente, la Hacienda autonómica justificaba su negativa a conceder un alivio fiscal en que la carga de trabajo de la empresa no era suficiente como para tener contratada a una persona a jornada completa. Es decir, que argumentaba que la sociedad tenía en plantilla a un trabajador meramente por el hecho de obtener exenciones fiscales, algo así como ficcionar la contratación del empleado. El litigio llegó al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que desestimó la petición de los herederos, que no cejaron en su empeño y llevaron la causa al Alto Tribunal.

El espíritu de la norma es garantizar la continuidad de las empresas

Ahora, el Supremo da la razón a los demandantes. La Sala apunta al espíritu de la norma, que pretende propiciar la supervivencia de las empresas familiares en el momento de la transición, y apunta en el fallo que basta con cumplir los requisitos formales del artículo 27.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es decir, en lo referente a este caso, que tener un trabajador en nómina y un local que sirviera de espacio de trabajo basta para justificar que existe una actividad económica.

El Supremo también es muy crítico con la inspección lanzada por el Departamento de Hacienda del Gobierno aragonés. "Exigir un requisito adicional como es la necesidad de justificar la contratación desde un punto de vista económico supone introducir incertidumbre e inseguridad jurídica", señala la sentencia. Dicho de otro modo, avala la tesis de la familia, que consideraba que el mero hecho de tener un local y un empleado dedicado a gestionar la sociedad, sea cual sea su tiempo de dedicación, es motivo suficiente como para que se considere que tiene una actividad económica.

Falta de claridad en las acusaciones de la Administración

Y aún es más. El Alto Tribunal entiende que la Administración autonómica ha llegado a la conclusión de que la contratación de la persona a jornada completa era "ficticia", por lo que, a juicio de la Sala, se ha utilizado "implícitamente la vía de la simulación", aunque sin declararla y solapándola como la falta de uno de los requisitos. Dicho de otro modo, el Supremo critica la falta de claridad en las acusaciones del Departamento de Hacienda aragonés con los que justificaba su negativa a proporcionar el privilegio fiscal a estas empresas.

El fallo abre la puerta a un alivio fiscal masivo para las empresas familiares que tienen negocios inmobiliarios, ya que sienta jurisprudencia y recoge argumenos claros contra el procedimiento de la Administración.