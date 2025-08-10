Temporero en el Bajo Cinca: "Nos toca sufrir mucho y ganar poco, pero así es la vida, los ricos no trabajan"

«Esto es lo que nos toca: sufrir mucho y ganar poco, pero así es la vida, por eso los ricos no trabajan». Así se manifiesta Amadu Debar, de Mauritania, a casi 40 grados en un explotación agrícola del Bajo Cinca. La ola de calor impacta de lleno entre los temporeros que se encuentran en plena campaña de recolección de la fruta y hace mucho más difícil de lo habitual el trabajo entre los melocotoneros. «Venir más pronto y mucha agua, no tenemos otra solución», explica resignado.

El sol golpea con fuerza mientras el propietario de la finca traslada los cajones llenos de fruta al remolque en el que los llevará a los almacenes. Los caminos presentan un tráfico inusual y en casi todas las plantaciones se ven aparcadas las furgonetas en las que los trabajadores se desplazan desde los pueblos a los campos. «Llevo siete años en España haciendo de todo, el trabajo en la fruta no es el peor de todos», explica la rumana Violeta Carnabaro, una de las pocas mujeres que se dedican a la recolección. «Tenemos que trabajar toda la familia, no hay más remedio», señala.

El campo deja pocos momentos para el respiro. Y el equipo de doce temporeros sabe que tiene suerte por las condiciones que han encontrado en la finca. Eligen el horario para evitar las horas de más calor y todos tienen alojamiento asegurado. «Llevo tres años en el mismo sitio, estoy contento porque puedo trabajar todo el año», indica Mohamed Dalle, que también colabora en los trabajos de poda y otras tareas durante el resto del año. Ahora hay ola de calor, pero también tiempo para el ocio. «Este fin de semana habrá algo de fiestas en Zaidín, es lo mejor que se puede hacer», explica.

El problema de los alojamientos está en el primer plano de los debates de la campaña agrícola. Las imágenes de migrantes en la estación de Fraga durmiendo al raso se siguen sucediendo, aunque, según indican en los alrededores, con menos personas que en años anteriores. Muchos de los que buscaban trabajo ahora se alojan en el albergue gestionado por Cáritas y los servicios sociales de la localidad. En lo que va de campaña han pasado por sus instalaciones más de un centenar de personas de cuarenta nacionalidades diferentes.

«Trabajo día y noche, algunas veces ha venido a pedir alojamiento gente a las cuatro de la mañana porque no encuentran nada por ningún sitio», explica el responsable de las instalaciones, Aidara Moustapha. Las zapatillas deportivas y el calzado sucio del campo se ordenan con pulcritud delante de las puertas de los barracones. En una estantería, las alfombras para los rezos.

Llegó hace cuatro años a la capital del Bajo Cinca tras un periplo por diferentes trabajos temporales que le llevaron desde la playas de Palamós hasta a los invernaderos de Andalucía. «Me gustaría ganar lo suficiente para poder alquilar una casa para mí solo y poder traer a mi familia desde Senegal», asegura.

En su trabajo actual se encarga de tener las instalaciones en las mejores condiciones y de controlar las entradas y salidas. Ha tenido que lidiar con peleas. «Muchos piden cosas que no pueden ser porque creen que el gobierno tiene que ayudarles», justifica