Aragón surfea la cresta de la ola de calor: Híjar roza los 44ºC y Calanda sufre una noche a 27ºC

Con abanicos, mucha agua, aire acondicionado y paciencia. Mucha paciencia. Los aragoneses surfean la cresta de esta interminable ola de calor como pueden, mirando de reojo a los termómetros que superan los 40ºC en muchos puntos de la comunidad y, especialmente, haciendo frente a noches en las que las temperaturas mínimas no descienden de los 20 grados.

Según el balance de datos de la Agencia Estatal de Meteorología en Aragón (Aemet) a las 18.00 horas, Híjar ha registrado la temperatura máxima más alta de toda la comunidad autónoma y una de las más altas de toda España, con 43,9ºC. Caspe, con 43,1ºC ha sido la segunda más alta, seguida por Fraga (42,8), Ballobar (42,6) y Quinto (42,3).

Pero el listado de localidades que han estado por encima de los 40ºC en Aragón se hace interminable. De norte a sur, y en las tres provincias, tan solo con el sur de Teruel quedándose ligerante por debajo de esa cuarentena de grados centígrados. En la provincia de Huesca, Sabiñánigo (40,1), Aínsa-Sobrarbe (41,3), Almudévar (41,5), Barbastro (42,2) y Huesca, con 41,6ºC, ha celebrado San Lorenzo bajo un calor sofocante.

Dos visitantes se refrescan en una fuente, en la plaza del Pilar de Zaragoza. / RUBEN RUIZ

En la provincia de Zaragoza, decenas de localidades se han quedado por encima de los 40. Entre otras muchas, Ejea de los Caballeros (41,4), La Almunia de Doña Godina (41,9) y Calatayud (40,6) se han quedado entre las temperaturas máximas de la jornada. Y en Teruel, además de Híjar, que ha batido el récord del día, también se han quedado por encima de los 40 grados en Calanda (41,2) y en Alcañiz (41,3).

Las temperaturas mínimas tampoco han dado tregua, superándose los 20 grados ampliamente en numerosas localidades aragonesas. La que se ha llevado la peor parte ha sido Calanda, donde la pasada noche los termómetros se quedaron en 26,8ºC. Híjar también padeció los 26,2ºC. También en la provincia de Teruel, se quedaron por encima de los 24 grados la pasada noche en Andorra (24,8), Castellote (24,2), Alcañiz (24,3).

En la provincia de Zaragoza, Caspe (25,4), Zaragoza (25,8), La Almunia de Doña Godina (23,9), Tarazona (22,5) o Quinto (22,8), estuvieron entre las noches más calidas. En la provincia de Huesca los mercurios se relajaron un poco más, pero todavía con termómetros por encima de los 24 en Huesca (24,4) y de los 23 en Almudévar.

La previsión para el martes: aviso naranja en Cinco Villas, Huesca y Ribera del Ebro

La ola de calor más larga del verano se verá acortada en una jornada, según el último balance de la Aemet. En consonancia, el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado la adaptación de su Plan de Emergencias Municipal por ola de calor. El plan seguirá activado hasta el miércoles a las 8.00 (en principio iba a estarlo hasta el jueves), y volverá a ponerse en marcha el viernes a las 00.01 y se mantendrá, como mínimo, hasta el domingo 17 de agosto, aunque con la posibilidad de seguir ampliándolo a los días posteriores en función de las previsiones para esos días.

La Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón ha informado de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido los avisos para el martes, 12 de agosto, que incluyen un aviso naranja por temperaturas máximas en Cinco Villas, sur de Huesca y Ribera del Ebro, entre las 13 y las 21h. Además, se ha activado el aviso amarillo por temperaturas máximas en el Pirineo oscense, el centro de Huesca, la Ibérica zaragozana, el Bajo Aragón y Albarracín y Jiloca, entre las 13 y las 21 horas. Y un aviso amarillo por lluvias en el Pirineo oscense, entre las 14 y las 21horas.

Además, el aviso amarillo por tormentas se mantiene en el Pirineo, Albarracín, Jiloca, Gúdar, Maestrazgo, el centro y el sur de Huesca, la provincia de Zaragoza y el Bajo Aragón, durante la tarde.