Del cafetal colombiano a la provincia de Teruel: "Siempre he creído que vivir en un entorno tranquilo y sano es un derecho"

Ana Agudelo es una colombiana, del eje cafetero, que ha emprendido una nueva etapa vital en la provincia de Teruel. «Siempre he creído que vivir en un entorno tranquilo y sano es un derecho y eso es algo de lo que carecemos en nuestro país», reflexiona. Y buscando ese objetivo ha terminado convertida en carretillera, una circunstancia en la que jamás hubiera pensado en su país natal. Gracias al acompañamiento del proyecto Raíces de la fundación Cepaim es una de esas nuevas pobladoras del medio rural que contribuye tanto al desarrollo económico como social.

«Mi proceso de adaptación ha sido rápido y sano dado que la gente nos acoge con mucho cariño, hay mucha empatía con los emigrantes, no tengo más que palabras de agradecimiento por todo lo recibido», señala con gratitud tras haber podido dejar atrás los aspectos más negativos de su tierra natal.

Los nuevos comienzos nunca son fáciles, pero permiten renovar la ilusión de unos periplos vitales marcados por los desplazamientos. Así, el itinerario personalizado de inserción sociolaboral ha permitido a Ana, al igual que a otras personas participantes en el proyecto, recibir diversas formaciones y finalmente conseguir trabajo en una empresa del pueblo.

«Mis primeros recuerdos son los de vivir en un pueblo chico rodeada de montañas y cafetales, luego mi familia se trasladó a vivir a la ciudad en donde crecimos e hicimos nuestras vidas», señala Agudelo. Ahí es donde la situación política de Colombia les obligó a optar por la emigración, a pesar de las dificultades que eso entraña. «Llegar a España y tener la oportunidad de vivir en un lugar como Cella para poder brindarles a mis nietos la oportunidad de estar en un sitio en donde hacemos parte de una comunidad y ser aceptados pues es un privilegio», manifiesta.

Ana es participante de una iniciativa de la fundación Cepaim cofinanciada por el Fondo Social Europeo y Fundación Mapfre que también busca colaborar con los municipios en los que se asientan sus pobladores, pues como en muchas zonas rurales aragonesas la falta de personas dispuestas a mudarse a localidades de pequeño tamaño lastra el desarrollo del empleo.

Esta realidad no ha sido un problema en ningún momento para Agudelo, pues está convencida de que el entorno es el más adecuado para un proyecto vital, aunque este pase por manejar una maquinaria que nunca hubiera estado entre sus prioridades. «Mis ahora planes como madre y como cabeza de familia son los de poder brindarles a todos los míos un entorno feliz y tranquilo», evidencia. Y eso que se encuentra de frente con el otro gran reto del medio rural aragonés. «También quisiera tener la oportunidad de adquirir una vivienda en la que podamos echar raíces y ver crecer a mis nietos», explica.

Por el momento el camino para lograrlo pasa por los ahorros. «Trabajo en el sector de la limpieza con Limpomar, una empresa que se encuentra en el mismo pueblo y en la que llevo un año trabajando», recuerda. «El propietario amablemente me dio la oportunidad de ser parte de esa gran familia, tengo contrato indefinido y eso me da la estabilidad para seguir luchando en cumplir las metas propuestas», manifiesta.

La separación con los suyos, que quedaron en Colombia mientras ella emprendía el duro camino de la emigración ha sido la etapa más compleja a la que ha tenido que enfrentarse. «Ha sido un proceso de muchos años, primero tomamos la decisión de que yo viniera a España para abrirles el camino a mis dos hijos y tres nietos, fueron años de estar separados luchando día a día por la reunificación de nuestra familia y ahora que por fin lo hemos logrado no podemos estar más felices», asegura.

Ahora, una vez lograda la estabilidad busca avanzar en su formación. Además de conducir una carretilla busca sacarse el carné de otros vehículos, fundamental para desarrollar la vida social en los pueblos. «Es una necesidad», dice.

Por el momento el medio rural le ha ofrecido «mejores oportunidades que a las personas que viven en las ciudades» y considera que su camino ha llegado a un momento de reposo. «La gente de Cella es gente amable, acogedora, que nos reciben con cariño porque de alguna manera conocen las dificultades de nuestros países y saben que nosotros venimos a prestar un servicio a España con nuestro trabajo y devolver recíprocamente lo que nos ha sido dado», indica.