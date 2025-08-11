Continúan hospitalizados un niño y cuatro adultos por el brote de salmonelosis en Barbastro que deja ya más de 500 afectados

El brote de toxinfección alimentaria de Barbastro por la bacteria de la salmonela, que salió a la luz el pasado martes 5 de agosto confirmándose el origen en el Festival Vino Somontano celebrado entre el 31 de julio y el 3 de agosto, aún sigue dando los últimos coletazos, pese a que a lo largo de este fin de semana ha bajado el número de personas asistidas.

En el centro de salud de Barbastro ayer domingo se atendió a 11 personas con sintomatología relacionada con una gastroenteritis que podría estar relacionada con el brote masivo de salmonelosis y el sábado, a otras 14, lo que muestra el descenso de casos.

Según las últimas informaciones del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, las cifras son provisionales, ya que puede haber pacientes que se hayan atendido en otros circuitos asistenciales y no se comuniquen hasta días posteriores y otros que presenten síntomas de gastroenteritis, pero finalmente no estén relacionados con el brote. De cualquier forma, el número de personas asistidas ya supera las 500.

En cuanto a hospitalizaciones, en el Hospital San Jorge ya han sido dados de alta todos los pacientes que ingresaron la semana pasada por este motivo. En el Hospital de Barbastro continúan hospitalizados un niño y cuatro adultos. Salud Pública continúa las investigaciones sobre la causa del brote. Cabe recordar que los principales síntomas son náuseas, diarrea, dolor abdominal y fiebre.