Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Aragón baraja una veintena de sedes para distribuir visitantes

Solo quedan doce meses para que el sol de agosto se apague en medio de una expectación mundial. El próximo 12 de agosto de 2026, Aragón será uno de los enclaves más privilegiados para la observación de un esperado eclipse total que supondrá un revulsivo económico y un reto organizativo. Este fenómeno astronómico extraordinario ofrece una oportunidad única para proyectar el valor científico, natural y cultural del territorio, así como fomentar el turismo, pues se pronostica un aluvión de más de un millón de visitantes a Aragón.

Y aunque la primera fase del Plan Estratégico del Eclipse que se está redactando en la comunidad se cerrará a finales de septiembre (momento en el que se podrá pasar "de la brocha gorda a la pincelada fina", según el director gerente de la empresa AstroÁndalus, José Jiménez Garrido, entidad encargada de coordinar el proyecto) se espera que la comunidad ofrezca una veintena de sedes que sirvan como nodos logísticos que permitan asegurar los servicios necesarios para evitar el caos.

"He estado presente en tres eclipses solares y tenemos que evitar que pase lo que vimos en EEUU en 2017 cuando nos quedamos once horas atrapados en un atasco y las gasolineras y supermercados se quedaron desabastecidos", indica Jiménez. En este momento inicial de recopilación de datos los encargados del plan estratégico han elaborado un censo de unos 75 lugares en los que se puede crear uno de estos nodos para los visitantes.

"Aragón por el momento es la única comunidad de España que está trabajado en un plan con una visión holística de todo el territorio", reconoce el responsable de AstroÁndalus ante la carrera para atraer visitantes que comienza este doce de agosto. Esta veintena de espacios se delimitarán como sedes oficiales de observación del eclipse y sobre ellas pivotará la logística de seguridad, emergencias, de suministro de agua y alimentos, así como para que existan suficientes gafas de observación.

De forma paralela se abordará un programa de visitas guiadas, consejos de observación y se harán propuestas de ocio complementarias con festivales y eventos gastronómicos o culturales. "Aragón ofrecerá una programación muy atractiva", señala. Aunque no existe nada definitivo, algunos de los espacios con más posibilidades de centralizar estos nodos todavía sin definir son Galáctica, el aeropuerto de Teruel, el circuito de Alcañiz o el recinto ferial de Valdespartera en Zaragoza.

En la segunda fase de redacción del plan se tendrá que definir el presupuesto y el modelo económico para explotar estos centros de distribución con seguridad y comodidad. "Nos ha tocado la lotería y tenemos que diferenciarnos", asegura. Por el momento, desde el Gobierno de Aragón se han mantenido reuniones con las comarcas más beneficiadas, así como con el tejido empresarial. Entre otras cuestiones, se les ha pedido a los establecimientos hosteleros que mantengan libre "un amplio colchón de reservas" para poder orientar mejor su oferta. "Muchos territorios se están quedando ya sin plazas y las de Aragón, cuando se conozca todo el programa, serán de las más cotizadas", indica Jiménez.

Hito "extraordinario"

Este eclipse total, cuyo precedente en el país se remonta a 1905, forzará un despliegue de medios para responder al "enorme movimiento poblacional" que se espera desde todos los puntos. Y el plan aragonés tendrá que engarzarse con las medidas de coordinación estatales. El Secretario General Técnico del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el zaragozano Ignacio Hermoso, relata que este hito "extraordinario" conllevará la organización y participación total por parte de las instituciones, porque es algo que va "más allá de la astronomía".

Por ese motivo, el pasado 29 de julio, se aprobó en Consejo de Ministros la 'Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el Trío de Eclipses 2026-2027-2028', en la que trabajarán de manera coordinada a partir de septiembre los ministerios de Cultura, Interior y Transportes, en aras de garantizar la seguridad de los curiosos que se asomen a ver este eclipse.

Asimismo, se habilitará un mapa donde se especifique desde qué zonas se podrá visualizar. En Aragón, será posible hacerlo en más de 600 municipios en las tres provincias, ya que es una de las comunidades atravesadas por esa "línea diagonal" que conecta la costa del Levante con Galicia. A juicio de Hermoso, se trata de "una oportunidad única para divulgar", así como de ser conscientes de que, en realidad, "estamos rodeados de ciencia".