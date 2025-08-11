Los Danzantes de Huesca bailan en la Ermita de Loreto, cuna de San Lorenzo

Los Danzantes de Huesca, al igual que el resto de la ciudad, están celebrando el 1.800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo, lo que les ha llevado este lunes a interpretar sus bailes en la Ermita de Loreto, cuna del patrón. Así, los Danzantes han bailado este lunes, 11 de agosto, en la ermita de Loreto, desde las 13.00 horas, después de haberlo hecho en la plaza López Allué con motivo de la Fiesta del Comercio, en otro momento especial.

De este modo, tras bailar en la tumba de San Lorenzo en Roma hace unos meses, este lunes lo han hecho en su cuna, en el lugar de nacimiento del patrón, la ermita de Loreto.

El presidente de la Agrupación de Danzantes, Jorge Escario, ha trasladado que "este año está resultando muy emotivo". "Empezamos el día 25 de abril bailando en Roma, el día 23 ya fuimos a la Basílica y pudimos estar con el santo y es algo súper emocionante porque todos los de Huesca llevamos a San Lorenzo en el corazón", ha expresado, destacando que este año van a bailar tanto en la "tumba" como en la "cuna" del patrón en su 1.800 aniversario.

Es una jornada intensa para los miembros de la agrupación de Danzantes ya que esta mañana han bailado en la plaza del Mercado en la Fiesta del Comercio y también en la Residencia 'Nuestra Señora de la Merced', todo ello bajo un calor sofocante.

Pese a todo, el presidente de la Agrupación de Danzantes se ha mostrado muy agradecido por la asistencia de público tanto en la plaza del Mercado como este domingo durante la actuación en la plaza de San Lorenzo y durante la procesión.