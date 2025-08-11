Un incendio forestal en Daroca (Zaragoza) obliga a movilizar cuatro helicópteros

Un incendio forestal ha sido declarado a las 14.00 horas de este lunes en el término municipal de Daroca. El fuego afecta a una superficie cuya extensión está todavía por determinar de suelos agrícolas y áreas forestales en una zona de encinas. El avance de las llamas ha obligado a movilizar varios medios del operativo antiincendios del Gobierno de Aragón.

En concreto, se han movilizado tres helicópteros de transporte y extinción con sendas brigadas helitransportadas, las que tienen base en Brea de Aragón, Calamocha y Teruel. Además, ha partido un cuarto helicóptero que se encarga de las labores de coordinación, además de cuatro cuadrillas terrestres, dos autobombas y varios agentes de protección de la naturaleza. También se han movilizado otras dos autobombas por parte de los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza.

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para este lunes, 11 de agosto, hasta 20 zonas en nivel de alerta rojo por peligro de incendios forestales, que abarcan la gran mayoría de la comunidad autónoma. En concreto, el riesgo alto de incendios forestales afecta a las zonas Puertos de Beceite, Bajo Ebro Forestal, Valle del Ebro Agrícola, Turia, Somontano Sur, Sierras Ibéricas Centrales, Jiloca-Gallocanta, Depresión del Jalón, Muelas del Ebro (Alcubierre, Valmadrid y Zuera), Maestrazgo, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Moncayo y Aranda.

En total, la alerta roja se extiende por un total de 657 municipios en prácticamente la totalidad del territorio salvo en algunas zonas del Pirineo y en el sudeste y sudoeste de la provincia de Teruel donde se mantienen la alerta naranja.

En general, se pueden esperar incendios de superficie de intensidad alta. Además, se dan condiciones de disponibilidad muy alta o total de combustible prácticamente en toda la Comunidad y el principal factor de propagación sería el viento y la topografía.

La previsión para los próximos días apunta a un empeoramiento para la jornada del martes, con incluso más territorio aragonés dentro de la alerta roja, si bien se espera una mejoría a partir del miércoles, 13 de agosto, con varias zonas de la Ibérica zaragozana y turolense, de las Altas Cinco Villas o del norte de Huesca pasando a nivel naranja.

El nivel de alerta rojo se establecen siguientes prohibiciones, entre ellas, encender fuego en espacios abiertos y se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos; encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales. También, arrojar o abandonar objetos en combustión.

Asimismo, se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas, con excepción, exclusivamente en este nivel de alerta, de los siguientes casos: el uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas; las labores de cosecha y empacado de cereal.