El PP de Aragón justifica los cánticos de 'Pedro Sánchez, hijo de puta' en Huesca: "Es el hit del verano"

El PP de Aragón intensifica su campaña contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los populares han justificado este lunes los gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" que se pudieron escuchar el pasado sábado en Huesca en el pregón de las fiestas de San Lorenzo. "Se ha convertido en el hit del verano", ha dicho Juan Pablo Artero, diputado autonómico del PP, que ha defendido que el grito "lo único que demuestra es el hartazgo de una población cansada de la corrupción que inunda al Gobierno de Sánchez y al PSOE en nuestra comunidad".

Artero ha insistido en que, a su juicio, los socialistas están molestos porque "no pueden acallar a la gente y su grito espontáneo" y ha recordado que este cántico contra el presidente del Gobierno "se ha escuchado en numerosos pueblos de Aragón y en toda España desde que comenzó el verano". "El PSOE querría que la gente no pudiera expresar libremente su opinión", ha insistido Artero.

En el mismo pregón, Octavio López, consejero de Fomento de la DGA, pidió a la concejala de Fiestas de Huesca que cortase su discurso, porque no se le oía. "Déjales, déjales, que están contra Pedro Sánchez", dijo López, que horas más tarde tuvo que pedir perdón por la relevancia nacional de su comentario. Artero ha defendido que el consejero "ya ha pedido disculpas y ya señaló que no pretendía ofender a nadie". El PP ha querido dejar claro que "no hubo ninguna figura política que animara al grito de 'Pedro Sánchez, hijo de puta'".

El diputado autonómico ha afirmado que los cánticos contra el presidente del Gobierno son "manifestaciones espontáneas" que demuestran que "la gente está harta de Pedro Sánchez y harta de la corrupción del PSOE". Artero ha defendido que "ningún consejero ni ningún alcalde del PP" han alentado este tipo de gritos.

"La corrupción del Partido Socialista se manifiesta también en Aragón con casos como el de Lucio Cucalón, el alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca del Campo de Cariñena", ha expresado Artero, añadiendo: "A estas alturas no sabemos ya si Lucio Cucalón está expulsado del Partido Socialista, que es lo que dice Pilar Alegría, la ministra y secretaria general del PSOE de Aragón, que asegura que Lucio Cucalón está expulsado del PSOE".

"Hay que ver si Pilar Alegría y el PSOE de Aragón hacen lo mismo y se ponen a trabajar para que la política aragonesa y los cargos de su partido sean más limpios y, si eso ocurriera, no se encontrarían con manifestaciones espontáneas de gritos como los que se están produciendo en las fiestas patronales a lo largo y ancho de toda España", ha terminado diciendo Artero.

El PSOE pide la comparecencia de Octavio López para explicar su comentario en el pregón

La diputada autonómica del PSOE, María Rodrigo, ha solicitado la comparecencia del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, en la próxima sesión plenaria de las Cortes para que explique "el lamentable espectáculo" que ha protagonizado en el balcón del Ayuntamiento de Huesca durante el pregón de las fiestas de San Lorenzo.

"Las fiestas son días de encuentro, de convivencia y unión, y San Lorenzo ha sido siempre ejemplo de inclusión y fraternidad", ha expuesto María Rodrigo, para quien "los representantes institucionales deberían estar, como mínimo, a la altura de esas mismas características y ser quienes garanticen una normal convivencia", añadiendo que con las palabras del consejero "han quedado empañadas".

Lo ocurrido es "un ejemplo de lo que lleva siendo el Gobierno de Azcón estos dos años, pensando en cuestiones exteriores, fuera de la realidad de Aragón", ha enfatizado María Rodrigo, para quien "es lamentable que hayan manchado un día tan importante para los oscenses y desde el balcón".

Rodrigo también ha dirigido su crítica a Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca, que también estaba presente en el pregón de San Lorenzo y que pidió "esperar" a la concejala de Fiestas por los cánticos contra Sánchez. “En el video del pregón se observa claramente que tanto la alcaldesa de Huesca como el consejero de Fomento solicitan parar el pregón para recrearse en la descalificación y el insulto, algo que nunca había ocurrido en la ciudad de Huesca durante las fiestas de San Lorenzo a lo largo de su historia”, ha dicho Rodrigo, que ha pedido a Orduna "una seria reflexión, porque es muy triste que pretendan incitar al enfrentamiento en la ciudad de la concordia".