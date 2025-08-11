El PSOE de Benasque solicita un pleno extraordinario para limitar los proyectos de energía

El PSOE de Benasque ha solicitado un pleno extraordinario para limitar los proyectos de energía en Cerler, Anciles y Benasque tras el rechazo del PP y PAR en el pasado pleno del 30 de julio. Los socialistas buscan limitar los proyectos de energía en los municipios para que no afecten al medio natural que los rodea después de salir a la luz el proyecto lanzado por Matrix Renewables, que prevé instalar un parque de almacenamiento con baterías con 67 millones de inversión y que unirá a una planta similar en Sesué, tal y como informó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN a primera hora del pasado viernes.

Además, en el pleno extraordinario que han solicitado pretenden debatir las propuestas que han elaborado, entre ellas, iniciar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para establecer criterios y regular los espacios en los que se instalan sistemas de energía. Los socialistas también proponen una moratoria en la concesión de licencias mientras se tramita dicha modificación.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Benasque, Kiko Gracia, ha instado al PP y a PAR a que lleven a cabo un proceso de consulta ciudadana para conocer la opinión de los vecinos de Cerler, Anciles y Benasque ante estos proyectos. Como ha afirmado en unas declaraciones facilitadas por el PSOE, “si no llega a ser por la total oposición vecinal ante este proyecto, el equipo de gobierno hubiera permitido sin dudar que viera la luz junto al casco histórico de Anciles”.

“Esperamos que el rechazo de PP y PAR a la inclusión en el orden del día de nuestra propuesta, el pasado día 30 de julio, no nos haga llegar demasiado tarde para poder regular este tipo de proyectos en nuestro territorio”, ha enfatizado.