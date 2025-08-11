El reto de los párrocos rurales: nueve pueblos para un solo sacerdote

Nueve pueblos diferentes. Ese será el reto al que se enfrentará el próximo curso el sacerdote Vicente Iserte, que se ordenará el próximo mes. Ahora está completando su retiro espiritual junto con los otros diáconos que han cumplido sus estudios en el seminario y ya piensa en cómo se presentará ante los fieles de Cedrillas, El Pobo, Castellar, Ababuj, Aguilar de Alfambra, Monteagudo, Allepuz, Jorcas y Camarillas.

El camino de la vocación para Iserte ha sido sinuoso, según explica. «Las cosas han ido un poco sobre ruedas», señala. Trabajaba en un supermercado de Teruel como jefe de sección mientras ejercía de diácono permanente, una realidad en la que ha estado inmerso siete años. «Era feliz con la vida pastoral, combinando el trabajo con mi presencia en tres o cuatro pueblos en los que colaboraba con la catequesis, o acudía a la residencia o visitaba a las personas que lo necesitaban», explica.

Todo cambió tras una reunión con el arzobispo de Zaragoza en la que le propuso dar el paso a la ordenación. Y aunque ha sido tardío, ha recibido el encargo con ilusión. Pese al esfuerzo que pueda suponer atender a tantas parroquias. «El año pasado pedí la excedencia y me he estado formando todo este tiempo», señala. La ceremonia de ordenación será en Rubielos de Mora. «Me hace mucha ilusión», indica.

Después de ese momento, que espera compartir con sus familiares y amigos, tratará de adaptarse a sus nuevos destinos. «Lo fundamental es tomar la medida de la gente», señala. Visitará los nuevos pueblos que tiene encomendados y tratará de que el cambio para los fieles en las parroquias sea lo más natural posible.

«Nuestra misión no es dar una misa y salir corriendo, tenemos que estar presentes en las vidas de los vecinos para acompañarles en sus necesidades», explica. Por eso indica que tendrá que adaptarse a su nueva vida de párroco rural pluriempleado, después de haber estado ejerciendo en una parroquia de Zaragoza.

«Los pueblos de Aragón se van muriendo poco a poco, y cuando les falte la misa ya será algo definitivo», evidencia Iserte. Así que a partir del próximo curso le tocará recorrer el territorio con su coche para mantener un servicio que es tan fundamental para mucha gente como el bar o el consultorio médico.

