El seminario de Zaragoza recupera tímidamente sus vocaciones

Un total de 20 religiosos comenzará el próximo curso su formación en los seminarios aragoneses. Esta cifra es un cambio de tendencia frente a la sequía de vocaciones de los últimos años, pero también un dato significativamente más bajo de los que se registraban hace una década por la llegada a las aulas de aspirantes de fuera de España. En esta última etapa, la archidiócesis de Zaragoza apuesta por intentar que los seminaristas sean aragoneses.

El próximo mes de septiembre en las aulas del Seminario de Zaragoza habrá 16 personas completando su camino al sacerdocio. Dos de ellos se incorporarán por primera vez. En Huesca harán lo propio tres y en la diócesis de Barbastro-Monzón una más. «Las vocaciones siempre son muy variadas, aunque últimamente vemos que suelen ingresar cuando tienen entre veinte y veintitrés años, mientras están estudiando una carrera», indica el director del Seminario, Javier Pérez Mas.

A estas cifras se tienen que sumar que habrá cuatro diáconos que se ordenarán sacerdotes entre el mes de septiembre y el de octubre. Además, en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA) existe la posibilidad de cursar estudios de Teología sin necesidad de encaminarse al sacerdocio, una modalidad por la que suelen optar personas que forman parte de órdenes religiosas o estudiantes de Filosofía.

La falta de vocaciones se nota especialmente en las provincias de Huesca y de Teruel, donde un sacerdote se tiene que encargar de casi una decena de localidades. «Nuestro objetivo es mostrar la posibilidad de las vocaciones en las parroquias, explicando que el dedicarse al sacerdocio es una posibilidad real», indica Pérez Mas.

Un cura en Aragón cobra, más o menos, el salario mínimo. Pero como indican desde la diócesis, pocos dan el paso por la seguridad económica. «La vida en las parroquias se vive con mucha intensidad, tienen que estar preparados», asegura el responsable del seminario.