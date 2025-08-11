Villanova, un pueblo del Pirineo que quiere blindar su paisaje ante los proyectos de baterías y renovables

El municipio ribagorzano de Villanova quiere regular la proliferación de proyectos de energías renovables que han llegado al territorio pirenaico. Ubicada a apenas nueve kilómetros de Benasque, la localidad lleva años trabajando en una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana que le permitirá blindar su paisaje ante proyectos no deseados, o al menos controlar el espacio donde puedan ubicarse. Los que se promueven en la zona no son ni placas ni molinos, sino grandes contenedores llenos de baterías que sirven para el almacenamiento de energía, similares al que la firma Matrix Renewables quiere instalar en Benasque, Sesué y Sahún.

La propuesta del Ayuntamiento de Villanova está a punto de obtener el aval del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que el pasado 22 de julio estimó la petición del consistorio con la condición de incluir en la modificación algunas medidas ambientales como la incorporación del régimen de protección para el quebrantahuesos o la redacción de un estudio de impacto paisajístico en los nuevos proyectos que lleguen al territorio.

"Desde hace cuatro años, se nos han presentado varios proyectos, sobre todo de almacenamiento en baterías. Hemos hecho estudios y sabemos que generan un zumbido de 80 decibelios a 15 metros de distancia, que aportan calor y hay riesgo de explosión, además del evidente impacto visual", explica el alcalde de Villanova, Boro Tuset. El regidor es conocedor de que "no se pueden prohibir en su totalidad" estas iniciativas, pero sí aspira a que el equipo consistorial pueda "regular" los suelos que se puedan destinar a estas inversiones.

Según consta en la memoria presentada ante el Inaga, el impacto de la instalación de parques de generación de energía fotovoltaica, eólica y almacenaje de energía, provocan molestias por ruido en el caso de las baterías de almacenaje, pérdida de producción del suelo en el que se instalan, así como incidencia paisajística, al tratarse de elementos artificiales que se extienden en una gran superficie alterando las perspectivas visuales que conforman el paisaje tradicional. "Aquí no hay grandes restaurantes ni hoteles, pero todo el valle le da valor a la principal actividad económica que tenemos: el turismo", apunta Boro Tuset.

Eso es justo lo que quieren evitar en Villanova, que cuenta con un término municipal de 7,1 kilóemtros cuadrados y donde siguen con atención el recientemente conocido proyecto de la firma Matrix Renewables, fundada hace cinco años por la compañía de capital riesgo estadounidense TPG Capital. La plataforma inversora especializada en renovables quiere instalar un doble parque de baterías para almacenar energía en la Ribagorza con 135 millones de euros y ha solicitado los avales ambientales á la Subdelegación del Gobierno de Huesca. La iniciativa ha generado una fuerte controversia por los posibles impactos paisajísticos que entrañan estas plantas, algo que ya sucedió en La Fueva con un proyecto promovido por la empresa israelí Enlight Renewable Energy.

El sistema planteado allí es stand alone, es decir, no integrado en una central de generación eléctrica sino a disposición del sistema de transporte de la energía español, que gestiona Red Eléctrica. Dicho de otro modo, se trata de grandes contenedores que tienen en su interior celdas de ión-litio, que permiten almacenar energía generada comúnmente por tecnologías solares o eólicas.

Los sistemas de almacenamiento de baterías son una pata estratégica dentro de la apuesta por las energías renovables. Aportan flexibilidad al sistema eléctrico, dado que pueden conectarse a la red cuando se requieren y permiten solucionar de forma eficiente el problema de los excedentes que generan las tecnologías fotovoltaica y eólica. Del mismo modo, cuando el sol y el viento no bastan para generar energía, las baterías pueden conectarse durante la noche para mantener un consumo estable. Del mismo modo, son una fuente de fiabilidad para el sistema eléctrico, algo que se busca potenciar después del gran apagón del pasado 28 de abril.