Solo un 17% de los jóvenes se han podido independizar en Aragón: "Hay más pobres que emancipados"

Querer y no poder. Solo 17 de cada 100 jóvenes aragoneses de entre 16 y 34 años pudieron emanciparse en 2024, según los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España que cada año expide el informe autonómico correspondiente. Pero Aragón no es la peor parada en este sentido. De hecho, está dentro del top 3 de las comunidades autónomas con una de las tasas más altas de emancipación, que fue del 14,6% en el primer semestre de 2024 y de un 17,3% en el segundo, lo que ya es dos puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

Con todo, estas cifras siguen siendo un desaliento para la juventud aragonesa. Lo sabe bien el presidente del Consejo Aragonés de Juventud, Tomás Aragón, quien habla de esta generación como una que "teniendo una gran formación", es golpeada de manera drástica por "cuestiones económicas y de espacio".

Se refiere, de manera evidente, a la constante subida del alquiler y a la falta de vivienda habitable en el presente, así como al esfuerzo económico que los jóvenes de hoy en día deben hacer para llegar a unos mínimos. "Para acceder al alquiler una persona joven en Aragón debe destinar un 63% de su salario mensual y en el caso de la hipoteca, un 46,4%. Es una barbaridad", sostiene este joven. Es, dice, casi un 30% más de lo que dicta el Banco de España como óptimo.

Pero, ¿esto siempre ha sido así? Lo cierto es que son valores 'positivos' si se amplía el foco al registro de años anteriores. Los mejores datos, según el Observatorio de Emancipación, son los previos a la Gran Recesión de 2008, con un 26% de jóvenes emancipados. Sin embargo, pese a no haber recuperado esa tasa, independizarse en Aragón siendo joven es más posible ahora que en el año 2022, donde la tasa rozó los mínimos con un 13,8% en el segundo semestre. La pandemia del coronavirus, sin duda, hizo estragos puesto que dos años antes, en 2018, este valor había alcanzado un 21,9%.

Expectativas

A juzgar por los números, es notable esa creciente emancipación, pero según Aragón, es "lenta" y tímida. Este representante de la juventud aragonesa desmitifica que estemos ante una "generación de cristal" y aclara que el problema ha sido el descompás entre la "sobrecualificación" y el mercado laboral que había fuera.

Y hablando de expectativas pone sobre la mesa otra: la de facilitar el acceso a la vivienda que ya existe, aunque falten "unas 15.000 viviendas en Aragón" para asumir la demanda. "Hay viviendas vacías que no salen a la venta por motivos privados y pese a que construir está bien, tiene repercusiones ecológicas malas y no es una solución real para ahora. La juventud somos el presente y con esto, hasta dentro de tres o cuatro años la solución no será palpable.", sostiene Aragón.

Con todo, este joven califica como "muy importante" la Ley de Vivienda promovida por el Gobierno de Aragón, así como la iniciativa de crear parques públicos de viviendas. Sin embargo, el grado de insatisfacción entre la juventud aumenta si clava la mirada en los precios. "Los números para poder acceder a una VPO (vivienda de protección oficial) son dos o tres veces el Iprem, lo que es muy superior al salario joven", explica rotundo Aragón. Y es que los datos hablan por sí solos. Efectivamente, el precio del metro cuadrado actualmente de las VPO en Aragón es de 1.846 euros, lo cual triplica los 600 euros mensuales que marcó el Iprem en 2024.

Riesgo de exclusión social

Pese a los buenos datos en emancipación residencial, donde Aragón es la tercera comunidad con mayor tasa en jóvenes de entre 16 y 34 años y la quinta reduciendo la edad hasta los 29, la comunidad no saca buena nota en la tasa de pobreza, pese a estar mejor que la media española. Según los últimos datos, un 25,3% de los jóvenes aragoneses están en riesgo de exclusión social, una cifra que el presidente del Consejo Aragonés de Juventud enseguida compara con el dato protagonista. "Hay más jóvenes pobres que emancipados en Aragón", añade.

Y las cuentas vuelven a salir, ya que el salario neto de una persona joven asalariada de entre 16 y 29 años en Aragón no llega a los 15.000 euros. Por eso, Aragón detalla que la emancipación juvenil tiene mucho que ver con la clase y la renta familiar, que evita en muchos casos hipotecarse con el banco. "Hay una tendencia hereditaria y más cuando hay casas familiares que ya no se utilizan", asegura este joven.

Del mismo modo, Aragón está bastante por debajo de la media del país en cuanto al precio máximo tolerable de compra de una persona joven asalariada, sobre todo en aquellos que no han llegado a cumplir los 30 años, que no alcanzan los 125.000 euros. Por otro lado, los ingresos mínimos necesarios para adquirir una vivienda libre también queda muy por debajo del ingreso neto mínimo anual, que en el caso de Aragón supera por poco los 13.000 euros. En definitiva, no llegar es el día a día de jóvenes que ven más que nunca lejos un futuro digno.