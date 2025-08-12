Casi todo Aragón, 698 municipios, en alerta roja por riesgo de incendios forestales

Casi todo Aragón, hasta 23 zonas y un total de 698 municipios, se encuentran este martes en alerta roja por peligro de incendios forestales, salvo zonas concretas del Pirineo y el sudeste de la provincia de Teruel donde se mantiene el nivel naranja.

La alerta roja se extiende por Puertos de Beceite, Bajo Ebro Forestal, Valle del Ebro Agrícola, Turia, Somontano Sur, Sierras Ibéricas Centrales, Jiloca-Gallocanta, Depresión del Jalón, Muelas del Ebro (Alcubierre, Valmadrid y Zuera), Maestrazgo, Mijares, Montes Universales, Rodeno, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Moncayo y Aranda.

En general, en esta jornada se pueden esperar incendios de superficie de intensidad media-alta. Además, se dan condiciones de disponibilidad muy alta o total de combustible prácticamente en toda la comunidad y se esperan tormentas localmente fuertes en el sistema Ibérico y el Pirineo que podrían aumentar las rachas de viento, según ha informado la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón.

En la mayor parte del territorio el principal factor de propagación sería el viento y la topografía, aunque no se pueden descartar comportamientos convectivos, ya que existen las condiciones para que puedan producirse.

En las zonas en alerta roja queda prohibido encender fuego en espacios abiertos, áreas de descanso, zonas recreativas y de acampada, incluso si están habilitadas para ello. También se prohíbe el uso de maquinaria en montes y áreas rurales situadas a menos de 400 metros de estos si puede generar chispas, deflagraciones o descargas eléctricas, así como el uso de material pirotécnico y el abandono de objetos en combustión.

Además, se suspenden todas las autorizaciones para uso del fuego, incluidas las quemas agrícolas, y la celebración de pruebas deportivas o actos públicos en entorno forestal sin condiciones específicas previstas para este nivel de alerta.

No obstante se permiten determinadas actividades bajo condiciones específicas, como las reparaciones urgentes de servicios básicos, el uso de maquinaria en suelo urbano a más de 100 metros del monte o en edificios cerrados con muros no combustibles, y el empleo de ahumadores apícolas fuera del horario de 12.00 a 18.00.

También se autorizan labores agrícolas como la cosecha y empacado de cereal —con restricciones horarias si se realizan cerca de masas forestales extensas—, así como otras tareas de mantenimiento de cultivos.