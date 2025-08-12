El aeropuerto de Zaragoza transporta 400.000 viajeros hasta julio
La pista de Garrapinillos reduce ligeramente las mercancías movilizadas al transportar 89.012 toneladas en los siete primeros meses del año, un 2,7% menos que en 2024
El aeropuerto de Zaragoza ha cerrado los primeros siete meses del año con 404.921 viajeros, un 2,9% más que en el mismo periodo del pasado año, aunque han descendido un 2,7% las toneladas transportadas, que han sumado en estos meses un total de 89.012.
Respecto al número de movimientos en el aeropuerto, entre aterrizajes y despegues, han subido un 0,8 % en relación con el mismo periodo de 2024, hasta los 5.806.
Según ha informado Aena este martes, la actividad en julio han aumentado los pasajeros que han utilizado el aeropuerto zaragozano, un 6,9 % más y hasta los 71.064, aunque han bajado tanto los movimientos de aeronaves, un 2,1 % y hasta los 932, y las mercancías transportadas, con una caída del 4,2 % y un total de 12.485 toneladas.
En total, los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado julio con 38.474.698 pasajeros, un 2,7 % más que un año antes; gestionaron 319.591 movimientos de aeronaves, un 0,9 % más que en 2024; y transportaron 130.508 toneladas de mercancía, un 10,1 % más.
