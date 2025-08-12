Aragón desciende tímidamente en el infierno del calor: Quinto registra la máxima con 41,3º y Zaragoza capital trasnocha a 25,6º

Aragón sigue inmerso en una ola de calor que ha convertido los días en un infierno para la mayoría de sus habitantes. Después de registrar este pasado lunes temperaturas máximas en el Bajo Aragón, con Híjar rozando los 44 grados y Calanda viviendo una noche tropical a 27º, este martes los récords se han desplazado hacia la capital aragonesa y su entorno.

Y es que, según el balance de la Aemet a las 18.42 horas, Quinto ha registrado la mayor temperatura de la jornada, 41,3º en torno a las 17.10 horas. Al municipio zaragozano le siguen La Almunia de Doña Godina (40,8º), Caspe (40,7º) y Zaragoza (40,4º).

Híjar todavía no se desprende del calor y, pese al leve descenso, cierra el top 5 con 40,2 grados. Otras localidades aragonesas que han llegado a los 40º son Ejea de loas Caballeros, Fraga o Ballobar. Por contra, los municipios más frescos han sido Astún (24º de máxima), Torla-Ordesa, ya bien medida, con 26º, y Formigal (28 grados).

Las noches más calurosas se han vivido, curiosamente, en dos de las tres capitales aragonesas. O, al menos, en sus estaciones. En Zaragoza-Valdespartera se han registrado 25,6º y en Huesca 24,3º. Caspe se ha quedado en la misma temperatura que Huesca e Híjar, nuevamente, ha vuelto a destacar con 23,9º nocturnos.

Por otra parte, las temperaturas mínimas han vuelto a situarse, especialmente, en el Pirineo oscense. Benasque se ha quedado en los 12,5º, Bielsa en 14,1º, Biescas en 14,3º y Cerler en 15,4º. Aunque la segunda noche más fría, en una acepción generosa del término, se ha vivido en Bello (Teruel), localidad situada a más de 1.000 metros de altura que ha registrado 13,4º en su momento más bajo.