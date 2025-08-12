Aragón pagará en 2028 el triple de intereses por su deuda que en 2022 si no la condona antes

Aragón pagará 345 millones de euros en intereses por su deuda en 2028, más del triple que en 2022, cuando se pagaron desde la comunidad 109 millones, siempre que su deuda con el Estado o con el mercado privado no sea condonada o pagada.

Así se pone de manifiesto en una nota de prensa publicada este martes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que prevé que el volumen total del importe de la deuda en 2028 en la comunidad aragonesa sea de 10.092 millones de euros, 1.136 millones más que en 2022, con una deuda cifrada entonces en 8.957 millones.

Las estimaciones de la fundación señalan que el tipo medio de interés crecerá desde el 1,2 % en vigor en 2022 hasta el 3,4 % en 2028. Sin embargo, se apunta a que el crecimiento económico previsto haga que la deuda pase de suponer un 21,5 / del PIB aragonés en 2022 a un total del 17 % en 2028.

Autonomías

Las comunidades autónomas pagarán en su conjunto 11.789 millones de euros en intereses por su deuda en 2028, lo que supone triplicar el coste de 2022, cuando pagaron un total de 3.608 millones de euros, lo que supone que deberán triplicar sus recursos al pago de intereses.

Cataluña, con un gasto en intereses de 2.822 millones de euros; la Comunidad Valenciana, con 1.926 millones; Madrid, con 1.585 millones; y Andalucía, con 1.357 millones (siempre en 2028 y si no hay condonación o pago de deuda) serían las que más gastarían en términos absolutos en pagar intereses.

"El gasto en intereses de las comunidades autónomas se incrementaría hasta los 11.789 millones de euros en 2028 desde un valor de 3.608 millones de euros en 2022. Esto supone más que triplicar los recursos" y obedece tanto al aumento de los tipos de interés como al elevado volumen de deuda.

Las proyecciones parten de una serie de supuestos anclados en previsiones oficiales del Gobierno de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF) sobre la evolución del PIB y de los saldos presupuestarios autonómicos y en la última información estadística disponible (del Tesoro y el Banco de España), dice la nota. "A la vista de nuestros resultados, las autonomías deben calibrar con mucha prudencia las políticas fiscales expansivas que puedan estar contemplando".

"Estas administraciones han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales", concluye FEDEA.

"Desde FEDEA, al igual que desde AIReF y del Banco de España, llevamos más de cuatro años sugiriendo que las comunidades autónomas deberían diseñar y poner en marcha una estrategia fiscal a medio plazo que garantice la sostenibilidad de sus cuentas", añade.