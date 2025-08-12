Aragón pierde jóvenes: 56 pueblos ya no tienen población menor de 15 años

No es un mito que cada vez la población aragonesa está más envejecida. Es más, los datos avalan que la comunidad pierde poco a poco jóvenes en su estructura demográfica, sobre todo en las zonas rurales. Según los datos del Instituto Geográfico de Aragón del año 2024, el índice de juventud en Aragón, que mide el número de jóvenes menores de 15 años por cada cien adultos con 65 años y más, es del 58,1 %.

Por provincias, Zaragoza arroja cifras del 59,5%, Huesca del 56,1% y Teruel del 51,7% y son un total de 56 municipios, que representan un 7,66% del total, en los que no existe ningún habitante menor de 15 años. Un porcentaje que ha ido en descenso a lo largo de los años, puesto que hace diez, en 2014, el mismo índice global de Aragón alcanzaba el 67,5 %. Desde la sociología, hace "décadas" que se observa que el descenso de la natalidad se ceba sobre todo con las zonas rurales, porque "las ciudades aguantan". Lo cuenta Diego Gastón, sociólogo y profesor en la Universidad de Zaragoza. "Con el cambio de milenio tuvimos un brote de esperanza, porque el grueso del baby boom entró en edad fértil, pero ahora esos baby boomer se van a jubilar en breves, lo cual es un problema aún mayor", explica Gastón.

En el Día Internacional de la Juventud, es destacable que solo 17 municipios de Aragón (según los últimos datos disponibles, de 2024) presenten índices de juventud iguales o superiores al 100%. Son, en su mayoría, aquellos que se encuentran en el área metropolitana de Zaragoza, como Cuarte de Huerva, con un 300,7%; María de Huerva, con un 269,4% o La Puebla de Alfindén, con un índice de juventud del 186,1%. Esto responde, según el Gobierno de Aragón, a la evolución reciente del mercado inmobiliario en la ciudad de Zaragoza y al consecuente proceso de periurbanización experimentado en el entorno inmediato de la capital regional. Y refieriéndose a la capital, Gastón especifica que hay dos zonas jóvenes potentes: Valdespartera y Arcosur, donde hay "más niños" y cuyos colegios "se convertirán en institutos", siendo este un foco de personas en edad fértil.

Si se mide la población total aragonesa menor de 15 años, el porcentaje solo llega al 12,87 % y la mayor parte de los municipios de Aragón, concretamente 369, tiene porcentajes de población menor de 15 años por debajo de la media, que es un 8,11%. Es decir, un 50,48 % de los municipios de Aragón están por debajo de este valor.

Unas cifras que también han sufrido cambios si se comparan con las de una década atrás, ya que en 2014 fueron 63 municipios de los 731 que componen Aragón los que tenían una población menor de 15 años superior al 15% y ahora son solo 32. Prácticamente la mitad.

El origen del alivio, a juicio de Gastón, se encuentra fuera de las fronteras, pero sigue siendo insuficiente. "Es dificilísimo paliar esta situación. La solución es que venga población migrante joven, porque los que vinieron hace veinte años ya no son tan jóvenes", explica. Y acto seguido aclara: "Además esa población hay que absorberla dignamente, porque está aumentando la desigualdad".

El verdadero foco: el índice de sobreenjecimiento

Si se amplía el foco hasta los 35 años, el dato es más optimista, pero aún así tiende a la baja con un índice del 33,41% sobre el total de la población de la comunidad, siendo Zaragoza la de un mayor porcentaje, con un 34,16%, seguida de Huesca (33,31 %) -que según este sociólogo está creciendo por encima de la media- y de Teruel (32,76%). En 2014, esta cifra global se situó en un 35,37 % de personas menores de 35 años.

Estos datos obligan a mirar al polo opuesto en la pirámide de población. El índice de envejecimiento en Aragón en 2024 registra un 129,19 % comparado con un 121,60 % que arrojaba en 2014. Es decir, ha habido un aumento de casi diez puntos en personas de más de 65 años por cada 100 menores de 19 años. Sin embargo, según Gastón la mirada debe estar puesta en el índice de sobreenvejecimiento, es decir, en la proporción de la población más anciana, de 85 años en adelante.

En el caso de Aragón, en 2024 el índice fue del 18,3%, que ya era del 17,6% en 2014. Unos datos que, según el Instituto Geográfico Aragonés, colocan a la comunidad como uno de los territorios, no solo de España, sino de Europa, con mayor grado de longevidad. A escala local, de los 731 municipios que componen Aragón, 482, presentan índices de sobreenvejecimiento superiores a la media regional y, en casos extremos, 62 municipios, cuentan con ratios superiores al 30%, lo que supone que más de 30 de cada 100 personas mayores de 65 años superan los 85 años.

Con todo, este sociólogo aclara que Aragón no es ni más ni menos que el resto de comunidades autónomas, puesto que "sigue la tónica de España y no se sale de la media". Pero advierte que la gente llama a la gente, y a la inversa. "Cuando hay poca población joven, los que se quedan emigran, porque hay pocas posibilidades laborales y de relación, que son claves en la fijación de población", concluye Gastón.