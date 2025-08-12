La bioquímica Isabel Esaín, premiada por la Universidad de Cambridge, recibida en el Pignatelli

La bioquímica aragonesa Isabel Esaín, la joven científica premiada por la universidad de Cambridge por sus estudios sobre el cáncer, ha sido recibida este martes en el Pigantelli, sede del Gobierno de Aragón, por el presidente Jorge Azcón y la vicepresidenta, Mar Vaquero. Durante el encuentro, en el despacho del presidente en el Edificio Pignatelli, han abordado asuntos como el futuro de la ciencia y la tecnología, según ha informado el Gobierno de Aragón.

De la reunión, ha añadido el Ejecutivo, la bioquímica ha destacado que ha podido hablar de planes concretos que se pueden implementar en los próximos años, de proyectos "de uno a dos años en el futuro", de cómo se puede "poner realmente a Aragón en el mapa, no solamente nacional, también internacional" y del futuro de la medicina en España y el mundo y cómo "trabajar juntos para realmente crear un cambio en los próximos años".

El presidente del Gobierno de Aragón le ha entregado como obsequio una reproducción facsímil en miniatura de un cuadro pintado por Joaquín Sorolla en el que está retratado Santiago Ramón y Cajal el día que recibió su premio Nobel.

Esaín estudió Bioquímica en el Imperial College de Londres y Música en el Royal College of Music, es intérprete de viola de gamba. Realizó su tesis doctoral en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral que otorga anualmente el Cancer Research UK Cambridge Institute (CRUK), el Instituto de Cambridge para la Investigación del Cáncer en el Reino Unido.

Con su investigación ha descubierto un mecanismo molecular sobre la regulación génica que abre una nueva ventana terapéutica para los tratamientos contra el cáncer. Actualmente trabaja en Estados Unidos, en la Universidad de California, Berkeley, en el grupo de investigación capitaneado por la profesora Jennifer Doudna, ganadora del premio Nobel en el año 2020.