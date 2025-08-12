La carrera por la observación del eclipse: "Haremos el número de kilómetros que haga falta"

Las asociaciones astronómicas aragonesas y de fuera de la comunidad ya preparan la jornada de observación del próximo mes de agosto. El eclipse de agosto de 2026 será visible, en diferentes grados, en un total de 594 aragoneses. En 157 de ellos, el eclipse tendrá las mejores condiciones de visibilidad posibles, con una duración de un minuto y 43 segundos. Pero el terminar el día con un buen sabor de boca dependerá de las buenas condiciones climáticas, así como de la logística general del evento.

"Tener un eclipse solar tan cerca de donde vive uno solo pasa una vez cada 150 años", explica el presidente de la Agrupación Astronómica de Huesca, Alberto Solanes. Tanto él, como otros miembros de la asociación, ya han planificado cómo será la observación durante esa jornada, así como las de los años 27 y 28 en un encadenado "extraordinario" de fenómenos meteorológicos. Y además, durante estos días están guiando a más de 2.000 aficionados en Huesca durante el avistamiento de las llamadas lágrimas de San Lorenzo. "Vamos a vivir algo único", destaca.

Además, en otros 347 municipios aragoneses el eclipse podrá verse durante más de un minuto; en 62 localidades podrá verse durante menos de un minuto y en 28 se verá solo en parte del municipio. En lo que se refiere a las tres capitales de provincia, tanto en Teruel como en Zaragoza podrá verse durante más de 1 minuto, mientras que Huesca está en la zona de frontera, por lo que solo se podrá observar en parte del municipio.

La llegada de visitantes extranjeros será clave durante el próximo mes de agosto. El presidente de la asociación astronómico vasco francesa, Satur García, conoce de muchos aficionados dispuestos a recorrer las distancias que hagan falta para estar presentes en un eclipse como el que se verá en una ancha franja de la península Ibérica. "El día de antes será fundamental estar pendientes de los cielos y haremos el número de kilómetros que haga falta para encontrar un lugar de observación despejado", asegura.

