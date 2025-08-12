El Gobierno de Aragón alerta de la difusión de prácticas ilegales en el Pirineo en redes sociales

Las excursiones al Pirineo aragonés se han convertido desde hace tiempo en el plan de fin de semana de muchos turistas autonómicos, nacionales e internacionales. En ocasiones, superando los límites establecidos para respetar el paisaje. El pasado fin de semana, la Guardia Civil y los Agentes para la Protección de la Naturaleza de la DGA (APN) interpusieron hasta 86 denuncias a excursionistas que acamparon de manera ilegal en el ibón del Anayet.

«Fue todo en una mañana», destaca Fran Gómez, director del servicio provincial de Medio Ambiente y Turismo en Huesca, que señala que este tipo de prácticas «proliferan en las redes sociales». El representante del Ejecutivo autonómico admite que en el seno de la DGA han sido conocedores recientemente de esta práctica por su crecimiento en los foros: «Se promociona mucho y se ha convertido en un boom y este fin de semana se ha llenado de gente». Gómez admite que hace unos años costaban más este tipo de difusiones masivas: «El boca a boca llega hasta donde llega, pero ahora las redes son un altavoz enorme que permite enseñar un paraje espectacular y con un acceso relativamente fácil».

Más allá de las redes sociales también hay vida. Una rápida búsqueda por internet muestra algunas empresas que ofertan esta excursión. Una de ellas, afincada en Cataluña, lo hizo precisamente para el pasado fin de semana, donde hubo tal masificación de gente. «Acampada libre en los ibones de Anayet + Vértice», reza el anuncio, que programa la cita para los pasados 9 y 10 de agosto. El precio de la excursión organizada era de 30 euros y se clasificaba como de nivel «intermedio». Se recomendaba acudir con botas de senderismo y una mochila con capacidad de almacenaje de 40 o 50 litros.

«Son empresas que te ofertan guiarte y quedarte a dormir en el ibón, es una práctica que se está repitiendo en el tiempo», detalla Gómez, que lamenta que el golpe negativo no es solo para el turismo, sino también para el funcionamiento empresarial: «Al fin y al cabo se está haciendo un uso privado de un monte que es de titularidad pública». El ibón de Anayet pertenece al término de Sallent de Gállego.

Las denuncias tramitadas este fin de semana en el operativo conjunto tienen el objetivo de disuadir la acumulación de excursionistas en el mismo sitio en los próximos tiempos. «El problema es que vayan 100 personas al mismo punto, a bañarse, a comer, a utilizar cremas de sol», cuenta Gómez. Precisamente los protectores contra las quemaduras tienen un impacto muy perjudicial en la naturaleza. «Está prohibido bañarse en los ibones, pero es que además al usar cremas de sol se están dejando aceites que van al agua», desarrolla el responsable en Huesca de Medio Ambiente y Turismo de la DGA, que explica que los ibones tienen «muy poca capacidad de interconexión con otros ecosistemas», lo que los hace lugares muy especiales. Estas dificultades para adaptarse, «porque son ecosistemas complejos», es lo que hace que el depositar productos ajenos, como esas cremas de sol, en el agua del ibón generen «un impacto mayor».

Permisos y documentación

Las 86 denuncias tramitadas el pasado fin de semana se llevaron a cabo después de que los agentes de la Guardia Civil y los APN comprobaran que esos excursionistas no habían cumplido con las directrices adecuadas. «Cuando se hace una excursión se pide la documentación mínima, que en este caso es avisar previamente a SOS Aragón y a la comarca», resume Gómez, que confía en que las excursiones de los últimos días fueran iniciadas por ignorancia: «Quiero creer que la gente no sabe que estaba haciendo algo mal». El director del servicio provincial de Medio Ambiente y Turismo en Huesca recuerda que «el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento».

El operativo conjunto entre la Benemérita y los agentes de la naturaleza del Gobierno de Aragón no es una novedad, ya que la vigilancia y la colaboración se ha extendido en otras actuaciones en los montes aragoneses. «Seguiremos colaborando», asegura Gómez.

Para el futuro, el director del servicio provincial recuerda que esta acampada en concreto, la del ibón de Anayet, «no se puede hacer». «La gente tiene que saber que debe comunicar a las autoridades la actividad», resume Gómez, que recuerda que «si se considera que va a haber mucha afluencia, por el número de notificaciones, se puede llegar a poner límites para evitar esa cantidad de gente».