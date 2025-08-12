Los jóvenes aragoneses despuntan y protagonizan una de las tasas de empleo más altas del país

Pese al bajo porcentaje de jóvenes en la comunidad, Aragón se posiciona en el ranquin de las tres comunidades autónomas de España con mayor tasa de empleo en los jóvenes de entre 16 y 24 años. Concretamente, un 30% de los aragoneses en esa edad trabaja, superando la media nacional que se sitúa en un 25,9%. Por encima de Aragón, se encuentran solo Madrid y Cataluña con un 30,7% y un 33%, respectivamente; y a la cola, Extremadura con un 18,2% de tasa de empleo. Son datos que se desprenden del Informe 'Jóvenes y el mercado de trabajo' que ha expedido el Gobierno de España respecto al primer trimestre de 2025, con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Asimismo, la tasa de actividad laboral en la juventud aragonesa también destaca de manera positiva. Tan es así que un 40% de las personas en esa edad están participando activamente en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando trabajo, siendo la media nacional del 35,2%, y teniendo por delante a las Islas Baleares, con un 40,5% y a Cataluña con un 41,5% de tasa de actividad juvenil y siendo Cantabria, con un 28,4% la comunidad con un menor porcentaje.

Como es lógico, inversamente proporcional se ubica la tasa de paro en Aragón, que es la quinta comunidad con menos desempleo de España con un porcentaje del 24,9% de jóvenes entre 16 y 24 años. A la cabeza, y muy por debajo de la media nacional (26,5%), está País Vasco (13,3%) y Extremadura vuelve a ser protagonista con cifras negativas en paro: un 41,4% de los jóvenes en esa horquilla de edad no tiene trabajo, pese a buscarlo de manera activa.

Por último, la tasa de inactividad es menos desigual en el país. La media, en jóvenes con una edad comprendida entre los 16 y los 24 años, es de un 64,8%, siendo Aragón la tercera comunidad menos inactiva, con un 60%, y Cantabria la más inactiva con un 71,4%. La comunidad vecina, Cataluña, vuelve a aparecer con un primer trimestre de 2025 muy bueno en cuanto a este índice: solo un 58,5% de estos jóvenes no se encuentra ni empleado ni buscando empleo.