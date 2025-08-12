Un muerto y un herido grave tras el vuelco de un camión en Gallur
Todavía se desconocen las causas del accidente de tráfico
Una nueva víctima en las carreteras aragonesas. Una persona ha muerto esta tarde tras un accidente de tráfico consistente en el vuelco de un camión en el kilómetro 7 de la A-127 a la altura de Gallur.
Todavía se desconocen las causas que han provocado que el vehículo articulado haya volcado y salido de la vía sobre las 17.30 horas. El fallecido es el copiloto del camión mientras que el conductor se encuentra en estado grave. El accidente ha obligado a cortar un tramo de la citada carretera.
Este año ya han fallecido un total de 33 personas en Aragón por accidente de tráfico tras la muerte de un hombre que se cayó con su furgoneta a un canal en Castillonroy el pasado fin de semana y el copiloto del camión accidentado en Gallur.
