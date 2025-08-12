Pedrola regresa con un programa intenso y variado

Pedrola dará inicio a sus fiestas en honor a San Roque pasado mañana, jueves 14 a las 12.00 horas, con el tradicional pregón y chupinazo. Este año los encargados de llevar a cabo el pregón y dar el pistoletazo de salida a las fiestas será la Asociación Motor Club Calaveras. Tras ellos, dará comienzo el pasacalles, el concurso de sangrías de peñas, y la colocación del pañuelico a San Roque. Por la tarde, llegarán las Reinas 2025 a la calle Dr. Rocasolano, lo que supondrá el inicio del desfile de carrozas y del pasacalles acompañado por la música del Dj Pipo para finalizar con una fiesta holi y de la espuma.

La asociación Motor Club Calaveras será la encargada de dar el pregón este año. / Ayuntamiento de Pedrola

Durante todas las fiestas, los espectáculos taurinos serán protagonistas mañana, tarde y noche. Diferentes ganaderías serán las encargadas de traer las reses para que protagonicen encierros matinales, concursos de anillas o toros de ronda, entre otros. Además, como novedad este año, vuelve a Pedrola el concurso de roscaderos. Los más pequeños también tendrán toros chiqui para que puedan participar y disfrutar de estos actos.

La música tendrá un papel principal en estas fiestas, con verbenas, pasacalles o dianas matinales a cargo de la charanga El Estropicio. La plaza de España o el paseo Juan Carlos I se convertirán en el epicentro musical, donde se podrá disfrutar de los espectáculos de las orquestas o la música de las disco móviles.

Las veladas musicales empezarán el miércoles 13, con el Gran Festival de la Musidrola y Aires de Pesrola; la noche del jueves 14 será rumbera, por la actuación del grupo Kimbambá; el viernes 15, actuará el cantante y Dj Kiko Rivera; el grupo Veintiuno y la Orquesta Jamaica, protagonizarán las noches del sábado 16 y domingo 17, respectivamente; y el lunes 18, durante la cena habrá un espectáculo musical, el concierto tributo a Manuel Carrasco La cruz del mapa. Después de las actuaciones, habrá disco móviles, para los que quieran continuar la fiesta.

Los encierros y los pasacalles son dos de los actos más populares. / Ayuntamiento de Pedrola

El viernes 15 comenzará con un pasacalles a cargo de la Banda de la Asociación Musidrola acompañados por la corporación municipal y las Reinas 2025 hasta la iglesia parroquial, donde tendrá lugar la procesión y santa misa en honor a la Asunción de la Virgen. Por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo infantil Me da la risa, y en la plaza de toros habrá bocadillos solidarios a 1 euro, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer.

El día grande de las fiestas, el sábado 16, empezará con el pasacalles, la santa misa y procesión de San Roque por las calles, acompañados por la banda de la Asociación Musidrola, la corporación municipal y las Reinas de fiestas. El resto de día, se disfrutará de pasacalles, espectáculos infantiles, y actos taurinos.

Este año hay un programa variado y para todos los públicos. / Ayuntamiento de Pedrola

Para finalizar las celebraciones el martes 19, y tras tres intensas jornadas llenas de actos para todos los públicos, a las 23.30 horas empezará el recorrido final de las fiestas. Durante este pasacalles se le retirará el pañuelo a San Roque y se cantará el Pobre de mí en la plaza de San Roque. Tras ellos, los fuegos artificiales pondrán punto y final a las fiestas de este año.

Pedroleros por el mundo

El concejal de Festejos de Pedrola, José Manuel Cuartero, explica que este año las fiestas "van a ser buenísimas", ya que la oferta de actividades que han preparado va a ser para todos los públicos. Las asociaciones del municipio tienen un papel principal en las fiestas de Pedrola, ya que se encargan de organizar numerosos actos, como en las comidas populares o los pasacalles. "Nos gusta que la gente de Pedrola se implique en las fiestas", afirma.

Este año, el consistorio pedrolero ha querido volver a recordar a sus vecinos, que en estas fechas tan señaladas para ellos, se encuentran viviendo en otras partes del mundo. "Es una segunda parte, ya se hizo hace unos años y hemos querido repetir porque gustó mucho", explica Cuartero. En el programa, se ha incluido una sección Pedroleros por el mundo, en el que trece vecinos del municipio cuentan sus experiencia en el extranjero y su nostalgia por vivir las fiestas de su pueblo. República Dominicana, Australia, Países Bajos o Polonia son algunos de los países desde los que los vecinos escriben a sus familiares y amigos de Pedrola.