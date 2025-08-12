El rechazo unánime de los partidos en las Cortes a la propuesta de Vox contra las fiestas musulmanas

La petición de Vox de prohibir la celebración pública de fiestas musulmanas en Aragón que han presentado ante las Cortes de Aragón no parece que vaya a salir adelante en su tramitación parlamentaria. El rechazo de las fuerzas políticas de la comunidad es unánime. Y el propio Ejecutivo autonómico pone en primer lugar "la defensa de la libertad de culto para todas las confesiones y sin diferencia de trato por parte de los poderes públicos, como consagra la Constitución".

Así, fuentes del Ejecutivo popular han destacado que seguirán trabajando para que todas las confesiones puedan practicar sus ritos en espacios habilitados para ello, sean privados o públicos, "siempre con respeto a la ley española y con su respectiva autorización". Así, hacen explícita su condena "a cualquier tipo de veto a ninguna persona por su nacionalidad o religión", recordado que desde el Gobierno de Aragón se exige "respeto a todas las personas, con independencia de cuál sea su fe". Precisando, eso sí, que esa reclamación también hace referencia a que quien venga a Aragón "cumpla con nuestras leyes y con nuestras normas de convivencia".

Por parte del PSOE, el portavoz Fernando Sabés ha condenado unas "actitudes xenófobas" que en su opinión buscan "sembrar el odio en todas las localidades" de la comunidad sin tener en cuenta que Aragón "es tierra de concordia" en la que la gente "convive con absoluta normalidad". Según el socialista, la ultraderecha busca una "fractura social" que podría dejar consecuencias insospechadas.

Sabés también ha llamado "a la responsabilidad institucional en Aragón" para apartar estas iniciativas "que incitan al odio y van contra la convivencia", defiendo "la libertad de religión y de culto", así como el respeto a la Constitución y a los derechos humanos.

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha sido tajante indicando que no van a permitir que se utilicen las instituciones públicas "como altavoz de discursos de odio ni de campañas de exclusión cultural y religiosa". Sobre todo en un territorio como Aragón. "No se puede pretender imponer una única visión cultural y religiosa, como si la diversidad no fuera parte de nuestra sociedad", ha considerado. Una reflexión a la que se suma el presidente del PAR, Alberto Izquierdo. "Me avergüenza que en nuestro Parlamento se vaya a debatir esta catetada", ha señalado.

Desde la formación recurren a la ironía para valorar la propuesta. "También podrían proponer que volvamos a vivir en cuevas, o en la Edad Media. Puestos a hablar de tradiciones, no sé si saben que antes de la Reconquista aquí vivían los árabes y gracias a ellos muchos de nuestros pueblos tienen agua. ¿Qué pensarían ellos si fueran a otro país, en el que su religión fuera minoritaria, y les prohibieran hacer una misa? Solo les importa agitar el odio, no les importa Aragón", ha denunciado.

El portavoz de Podemos, Andoni Corrales, se pregunta si Vox "va a proponer prohibir celebraciones como Haloween" por ser ajenas a la cultura española. "Es evidente que el problema no es, por tanto, que se trate de celebraciones foráneas sino el color de la piel y la religión de quienes las llevan a cabo, los cuales, en un número muy alto son ciudadanos españoles", considera.

Contundente se muestra también el diputado de IU, Álvaro Sanz. "Estamos ante otra ocurrencia de una cuadrilla de vagos fascistas para tratar de encontrar protagonismo en verano", asegura. "La única forma de que estas estupideces no prosperen es no dándoles ningún protagonismo y avanzando hacia la aconfesionalidad del Estado, el laicismo y la justicia social como defiende IU. Y, entre tanto, que cada cual profese la fe que desee en su libertad personal", manifiesta.

Por su parte, en Aragón Existe han preferido no hacer declaraciones para "no seguirle el juego a Vox".