Saica inicia las obras de la caldera de biomasa que descarbonizará la fábrica de El Burgo de Ebro

Saica, el gigante papelero aragonés, acaba de iniciar la construcción de su caldera de biomasa en El Burgo de Ebro, una inversión clave para anclar la mayor fábrica de la compañía al corredor de la Ribera Baja del Ebro con un proyecto que permitirá reducir a la mitad las emisiones contaminantes de la fábrica de papel reciclado para cartón ondulado con un importante recorte de la dependencia del gas natural.

Las primeras máquinas llevan ya unos días moviendo tierra en la extensa parcela al este de las plantas produtivas, en el polígono El Espartal, ya que la nueva instalación energétiva se va a instalar junto a las icónicas naves de producción que la compañía utiliza entre la localidad burgolesa y Fuentes de Ebro.

El proyecto constituye una de las inversiones con mayor calado en la comunidad, sobre todo porque supone redoblar la apuesta de la mayor empresa de capital aragonés por el territorio con una inyección de 101 millones de euros. El comienzo de las obras no es baladí, dado que la empresa de las familias Aragüés y Balet cuenta con un importante apoyo de los fondos europeos a través de la subvención de 31 millones que le concedió el Ministerio de Industria dentro del Perte de descarbonización industrial. Y ya se sabe: los plazos de ejecución de las obras que se exigen con estas ayudas con muy exigentes.

Desde la semana pasada, varios vehículos de maquinaria pesada de la compañía Papsa Infraestructuras trabajan en la adecuación del terreno para instalar el nuevo complejo que servirá para quemar recursos leñosos y forestales para producir energía en una de las industrias más electrointensivas de Aragón. También se podían observar este mismo lunes a técnicos de Global Sic, una empresa zaragozana especializada en servicios de topografía.

Consumirá 161.000 toneladas de biomasa al año

En suma, la compañía aragonesa va a construir una central de generación de energía a partir de biomasa, que recibe el nombre de CEBio, con una potencia de 65 MWth (megavatios térmicos). Se calcula que podrá alcanzar una producción neta de vapor de 700.100 toneladas al año y supondrá la mayor inversión con casi 59 millones de euros.

Además, la iniciativa contempla una planta que servirá para preparar la biomasa antes de quemarla, que tratará en torno a 161.000 toneladas al año, así como una turbina de vapor de contrapresión que se colocará en la planta de valorización energética de residuos que ahora utiliza gas natural como combustible. Por último, también incluye el proyecto la construcción de una caldera de biogás con capacidad para valorizar el los restos de la planta de tratamiento y depuración de aguas de proceso de la fábrica.

Todo ello permitirá anclar la actividad del mayor complejo industrial de Saica en el mundo y seguirá la estela del modelo aplicado por la multinacional aragonesa en sus actividades en Francia, donde está a construyendo su tercera planta de biomasa con el objetivo de reducir un 75% las emisiones de CO 2 antes de finales de 2025. Además, creará 40 empleos directos para operar las citadas infraestructuras, así como otros 100 indirectos y un total de 300 más durante la construcción de las instalaciones.

Aval del Gobierno de Aragón

La iniciativa recibió el respaldo del Gobierno aragonés en enero del año pasado, cuando el Ejecutivo le otorgó la declaración de interés general para agilizar los trámites administrativos. La compañía tenía vía libre para empezar las obras desde el pasado 9 de julio, cuando el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) le concedió la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada para ampliar las instalaciones.

El complejo de Saica en El Burgo se ubica sobre una pastilla de suelo de 70 hectáreas ubicada en el polígono El Espartal. Está formado por tres plantas de fabricación de papel que producen 1,3 millones de toneladas al año de papel 100% reciclado y reciclable para embalaje. Además, cuenta con una planta de producción de granza a partir de residuos no peligrosos plásticos cuya titularidad ostenta Natur Cycle Plus 2020 y una planta de tratamiento de residuos no peligrosos, en este caso de la filial especializada en esta materia Saica Natur.

Según apuntan fuentes de la compañía, una parte importante del combustible del que se nutrirá la instalación es la biomasa forestal, es decir, la que procede principalmente de la limpieza sostenible de los bosques en base a las tareas de prevención, que se lleva a cabo para mejorar su salud y para evitar situaciones de abandono que pueden generar, entre otras cuestiones, incendios forestales de gran envergadura. Sin embargo, la caldera estará preparada para consumir biomasa procedente de la regeneración de los ecosistemas afectados por los incendios forestales.

"En Saica tenemos muy interiorizada la importancia del uso en cascada de la madera, lo que se traduce en que nuestro objetivo es consumir aquella madera que efectivamente no pueda ser destinada a un uso industrial y cuya única alternativa sea la valorización energética", señalan las citadas fuentes, que destacan que el proyecto "brinda a Aragón una oportunidad para movilizar y reactivar el sector forestal". En este sentido, la compañía cree necesario valorar y analizar qué aprovechamientos forestales que hasta el momento no eran sostenibles pueden llegar a serlo.