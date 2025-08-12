San Mateo se engalana para sus festejos del 15 al 17 de agosto

San Mateo de Gállego comienza la cuenta atrás para sus fiestas mayores en honor a la Virgen del Rosario, y a pesar del puente del 15 de agosto, muchos son los que prefieren quedarse en la localidad y disfrutar de sus tradicionales festejos. Y no es para menos, los torneos deportivos, las orquestas, los festejos taurinos o las actividades para los más pequeños animan a más de uno a quedarse en San Mateo y disfrutar de las fiestas.

Entre las novedades, el alcalde, José Manuel González, destaca la recuperación de una tradición que el año pasado no pudo celebrarse, tener un prior de la Virgen del Rosario. Martina Jiménez y su abuelo serán los encargados de cuidar la imagen de la patrona durante un año tras llevársela a casa el 16 de agosto. «Este año la virgen se ha quedado en la iglesia porque el año pasado nadie se la llevó a su domicilio», explica el alcalde, quien agradece el compromiso de Martina y reconoce que «normalmente suele ser gente más mayor» y por eso «hace más ilusión» recuperar esta tradición.

En cuanto a los actos festivos, González resalta que se trata de un «programa abierto y variado» que apuesta sobre todo por «los espectáculos de calidad por las noches, con orquestas para todos los públicos y con un esfuerzo importante para atender las nuevas demandas musicales de los más jóvenes». El viernes por la noche, por ejemplo, se subirá al escenario del Espacio Cultural el grupo muscial Pura Verbena.

Djs con trayectorias nacionales y artistas locales se darán cita en el escenario de San Mateo, ya que el municipio quiere «apostar por el talento de aquí». Animarán las veladas Djs como Javicci, Erik Romero, Alex Pardos e, incluso, Kiko Rivera.

Otro ejemplo, destaca el primer edil se encuentra en la charanga Chirla’s Brothers, «una de las mejores de Aragón» y que cuando toca «en casa» consiguen animar a «todo el pueblo».

Las actividades para toda la familia y para los más pequeños son una pieza clave de la programación: «Tenemos un pueblo con una población infantil en crecimiento y aprovechamos las fiestas para poder acercar a los niños a nuestras tradiciones», apunta González. Actos como el desfile de carrozas el miércoles, el espectáculo de teatro Volveremos a ver las nubes el jueves o los cabezudos, que recorrerán las calles de San Mateo el viernes 15 al mediodía.

Un programa para todos

Los espectáculos taurinos como el encierro de reses bravas la madrugada del miércoles o el espectáculo en la plaza de Toros de los Hermanos Marcén el sábado harán contener el aliento a más de uno. Y los actos más solmenes como el rosario de la aurora o la procesión emocionarán a vecinos y visitantes el viernes y sábado, respectivamente.

Aunque si hablamos de grandes eventos, González recuerda al pregonero de los festejos, el ex miembro de Ixo Rai!, Miguel Isac, natural de San Mateo, que será «una parte muy importante de la fiesta». Para el edil, el cantante lleva «más de 30 años animando las fiestas y es justo que se le reconozca esa labor». Las reinas también tendrán su momento como protagonistas, «indispensables para las fiestas», aunque el alcalde apunta que «este año tampoco hemos conseguido convencer a ningún chico para que sea rey, a ver si hay más suerte el año que viene». Pone énfasis González en la figura de estos delegados, que representan al pueblo, no solo en verano, y que suponen «esa apuesta por la gente joven como motor de las fiestas e impulsores de la alegría de estos días tan importantes».

El deporte también es una cita ineludible en este programa, vecinos y visitantes podrán disfrutar de torneos de tiro al plato, fútbol sala o un concurso de pesca. Tampoco falta espacio para el folclore aragonés con la compañía de Roberto Ciria, ni para los juegos populares en el Plegadero, donde nadie se perderá la tradicional carrera de cintas. Serán días de mucha intensidad y emoción cuyo broche de oro olerá a pólvora con los fuegos artificiales de fin de fiestas.

El primer edil anima a los vecinos de otras localidades y de Zaragoza a no perderse estos festejos en los que «el ambiente de alegría en las calles y la oferta gastronómica con sus almuerzos, vermús, comidas y meriendas están al a alcance de todos los bolsillos y con productos de primerísima calidad».